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Деполитизация украинских судов идет на пользу реформам, — Порошенко
Деполитизация судебной системы дает первые результаты. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховном суде Украины.
«К сожалению, реальная перестройка судебной системы, изменение подходов к набору судей — это все началось лишь после внесения изменений в Конституцию относительно правосудия в 2016 году. И те шаги, которые мы сделали два года назад по деполитизации судебной ветви власти дают первые результаты», — заявил он.
По его словам, время дает возможности подвести первые итоги.
«Сейчас мы имеем абсолютно другую модель. Эффективное объединение опыта адвокатов, судей, ученых тоже идет сейчас на пользу реформам», — заявил Порошенко, отметив, что в состав Верховного суда входят адвокаты и ученые.
Президент отметил, что многие сомневались в эффективности и реальности проведения такой реформы.
«Начиная судебную реформу, в которую далеко не все верили, мы ставили перед собой цель создать сильный независимый суд, свободный от коррупции, суд, который действует на принципах верховенства права, исповедует принципы компетентности, независимости, беспристрастности и ответственности», — заявил Порошенко.
Как писали «ФАКТЫ», в июне 2016 года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию в части правосудия, который был принят Верховной Радой.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!