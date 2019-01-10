Ломаются уже через полтора года: названы самые проблемные подержанные авто (фото)

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Британские эксперты назвали десятку самых ненадежных подержанных автомобилей, представленных на европейском рынке. Они также указали проблемы, которые возникают при эксплуатации этих машин.

Первое место в десятке занимает Range Rover Sport. Автомобиль довольно дорогой и при этом популярный. Многие семьи используют его как для путешествий, так и в повседневной жизни, например, чтобы отвезти детей в школу и забрать их после занятий домой. Однако когда этому автомобилю исполняется восемь лет и семь месяцев, начинают вылазить различные неприятные проблемы. Выходит из строя подвеска. Ее ремонт в среднем обойдется в 680 долларов. Еще одно слабое место — генератор и вся электрика. Их ремонт тоже не дешев — 530 долларов и 410 долларов. Также выходят из строя тормоза. Ремонт обойдется в 615 долларов. Наконец, серьезные проблемы доставит система рециркуляции выхлопных газов. Отремонтировать ее можно за 550 долларов. Все эти неполадки возникают в Range Rover Sport, выпущенных в период с 2008 по 2010 год включительно.

Далее в списке следует Vauxhall (Opel) Zafira. У этой модели проблемы вылазят наружу после 10 лет и трех месяцев эксплуатации. Самое больное место — трансмиссия. Ремонт выльется в неприятную сумму — 1 370 долларов. Может выйти из строя сцепление. Ремонт — 620 долларов. Следующая проблема — катушка зажигания. Ремонт — 235 долларов. Часто ломаются генератор и электрика. Ремонт — 310 долларов и 425 долларов.

У Vauxhall (Opel) Insignia (третье место) проблемы возникают после семи лет и семи месяцев эксплуатации. Слабые места данной модели: рулевое управление (ремонт — 350 долларов), двигатель (ремонт — 1 560 долларов), электрика (ремонт — 326 долларов), трансмиссия (ремонт — 1 370 долларов), печка (ремонт — 182 доллара).

Peugeot 207 (четвертое место) начнет беспокоить владельца после 10 лет и двух месяцев эксплуатации. Слабые места модели: двигатель (ремонт — 1 030 долларов), прокладка головки блока (ремонт — 730 долларов), сцепление (ремонт — 260 долларов), электрика (ремонт — 440 долларов), трансмиссия (ремонт — 1 140 долларов).

Vauxhall (Opel) Astra (пятое место) обычно «сыпется» через девять лет и три месяца эксплуатации. Слабые места модели: трансмиссия (ремонт — 1 350 долларов), двигатель (ремонт — 760 долларов), генератор (ремонт — 380 долларов), электрика (ремонт — 440 долларов), сцепление (ремонт — 670 долларов).

Mercedes-Benz C-Class (шестое место) огорчит владельца через девять лет и пять месяцев эксплуатации. Слабые места модели: электрика (ремонт — 470 долларов), датчики (ремонт — 280 долларов), подвеска (ремонт — 450 долларов), двигатель (ремонт — 1 900 долларов), генератор (ремонт — 580 долларов).

Mini Cooper (седьмое место) — модный стильный автомобиль, но и у него спустя всего полтора года эксплуатации возникают неприятные проблемы. Слабые места модели: сцепление у машин 2004 и 2007 года выпуска (ремонт — 524 доллара), трансмиссия у машин 2002−2004 года выпуска (ремонт — 1 090 долларов), двигатель у машин 2007 года выпуска (ремонт — 1 090 долларов), рулевое управление у машин 2004 года выпуска (ремонт — 685 долларов), термостат у машин 2006−2007 года выпуска (ремонт — 305 долларов).

У Seat Ibiza (восьмое место) проблемы появляются после девяти лет и трех месяцев эксплуатации. Слабые места модели: двигатель (ремонт — 1 060 долларов), электрика (ремонт — 1 060 долларов), система зажигания (ремонт — 175 долларов), трансмиссия (ремонт — 1 060 долларов). Речь идет о моделях 2006, 2007, 2009 года выпуска.

Fiat 500 (девятое место) снова завоевал популярность на европейском рынке. Предлагается много таких подержанных моделей. Следует помнить, что проблемы начинаются у этого «итальянца» после семи лет и семи месяцев эксплуатации. Слабые места: трансмиссия (ремонт — 940 долларов), подвеска (ремонт — 380 долларов), электрика (ремонт — 455 долларов), сцепление (ремонт — 365 долларов), тормоза (ремонт — 245 долларов). Речь идет о машинах, выпущенных в период с 2008 по 2012 год.

Renault Clio замыкает десятку самых ненадежных подержанных автомобилей. У этой модели проблемы возникают после 10 лет и семи месяцев эксплуатации. Слабые места: электрика (ремонт — 275 долларов), система зажигания (ремонт — 160 долларов), подвеска (ремонт — 250 долларов), сцепление (ремонт — 655 долларов), трансмиссия (ремонт — 850 долларов).

Британские эксперты считают наиболее надежными среди подержанных автомобилей следующие модели:

1. Volkswagen Polo

2. Ford Fiesta

3. Ford Focus

4. Ford Transit

5. Audi A3

6. Audi A4

7. Vauxhall Corsa

8. BMW 3 Series

9. Nissan Qashqai

10. BMW 1 Series

Кроме того, в исследовании приводятся еще два списка. Это самые надежные и самые ненадежные марки.

Самые надежные:

1. Honda — 89%

2. Toyota — 88%

3. Skoda — 85%

4. Mazda — 85%

5. Fiat — 85%

6. Renault — 84%

7. Ford — 82%

8. Volkswagen — 82%

9. Nissan — 82%

10. Audi — 80%

Самые ненадежные



1. Land Rover — 65%

2. Jaguar — 73%

3. Volvo — 74%

4. BMW — 75%

5. Vauxhall — 77%

6. Mini — 78%

7. Mercedes — 78%

8. Citroen — 79%

9. Peugeot — 79%

10. Seat — 79%

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