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Ломаются уже через полтора года: названы самые проблемные подержанные авто (фото)

8:01 10 января 2019   1072
Автомобили
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Британские эксперты назвали десятку самых ненадежных подержанных автомобилей, представленных на европейском рынке. Они также указали проблемы, которые возникают при эксплуатации этих машин.

Первое место в десятке занимает Range Rover Sport. Автомобиль довольно дорогой и при этом популярный. Многие семьи используют его как для путешествий, так и в повседневной жизни, например, чтобы отвезти детей в школу и забрать их после занятий домой. Однако когда этому автомобилю исполняется восемь лет и семь месяцев, начинают вылазить различные неприятные проблемы. Выходит из строя подвеска. Ее ремонт в среднем обойдется в 680 долларов. Еще одно слабое место — генератор и вся электрика. Их ремонт тоже не дешев — 530 долларов и 410 долларов. Также выходят из строя тормоза. Ремонт обойдется в 615 долларов. Наконец, серьезные проблемы доставит система рециркуляции выхлопных газов. Отремонтировать ее можно за 550 долларов. Все эти неполадки возникают в Range Rover Sport, выпущенных в период с 2008 по 2010 год включительно.

Далее в списке следует Vauxhall (Opel) Zafira. У этой модели проблемы вылазят наружу после 10 лет и трех месяцев эксплуатации. Самое больное место — трансмиссия. Ремонт выльется в неприятную сумму — 1 370 долларов. Может выйти из строя сцепление. Ремонт — 620 долларов. Следующая проблема — катушка зажигания. Ремонт — 235 долларов. Часто ломаются генератор и электрика. Ремонт — 310 долларов и 425 долларов.

У Vauxhall (Opel) Insignia (третье место) проблемы возникают после семи лет и семи месяцев эксплуатации. Слабые места данной модели: рулевое управление (ремонт — 350 долларов), двигатель (ремонт — 1 560 долларов), электрика (ремонт — 326 долларов), трансмиссия (ремонт — 1 370 долларов), печка (ремонт — 182 доллара).

Peugeot 207 (четвертое место) начнет беспокоить владельца после 10 лет и двух месяцев эксплуатации. Слабые места модели: двигатель (ремонт — 1 030 долларов), прокладка головки блока (ремонт — 730 долларов), сцепление (ремонт — 260 долларов), электрика (ремонт — 440 долларов), трансмиссия (ремонт — 1 140 долларов).

Vauxhall (Opel) Astra (пятое место) обычно «сыпется» через девять лет и три месяца эксплуатации. Слабые места модели: трансмиссия (ремонт — 1 350 долларов), двигатель (ремонт — 760 долларов), генератор (ремонт — 380 долларов), электрика (ремонт — 440 долларов), сцепление (ремонт — 670 долларов).

Mercedes-Benz C-Class (шестое место) огорчит владельца через девять лет и пять месяцев эксплуатации. Слабые места модели: электрика (ремонт — 470 долларов), датчики (ремонт — 280 долларов), подвеска (ремонт — 450 долларов), двигатель (ремонт — 1 900 долларов), генератор (ремонт — 580 долларов).

Mini Cooper (седьмое место) — модный стильный автомобиль, но и у него спустя всего полтора года эксплуатации возникают неприятные проблемы. Слабые места модели: сцепление у машин 2004 и 2007 года выпуска (ремонт — 524 доллара), трансмиссия у машин 2002−2004 года выпуска (ремонт — 1 090 долларов), двигатель у машин 2007 года выпуска (ремонт — 1 090 долларов), рулевое управление у машин 2004 года выпуска (ремонт — 685 долларов), термостат у машин 2006−2007 года выпуска (ремонт — 305 долларов).

У Seat Ibiza (восьмое место) проблемы появляются после девяти лет и трех месяцев эксплуатации. Слабые места модели: двигатель (ремонт — 1 060 долларов), электрика (ремонт — 1 060 долларов), система зажигания (ремонт — 175 долларов), трансмиссия (ремонт — 1 060 долларов). Речь идет о моделях 2006, 2007, 2009 года выпуска.

Fiat 500 (девятое место) снова завоевал популярность на европейском рынке. Предлагается много таких подержанных моделей. Следует помнить, что проблемы начинаются у этого «итальянца» после семи лет и семи месяцев эксплуатации. Слабые места: трансмиссия (ремонт — 940 долларов), подвеска (ремонт — 380 долларов), электрика (ремонт — 455 долларов), сцепление (ремонт — 365 долларов), тормоза (ремонт — 245 долларов). Речь идет о машинах, выпущенных в период с 2008 по 2012 год.

Renault Clio замыкает десятку самых ненадежных подержанных автомобилей. У этой модели проблемы возникают после 10 лет и семи месяцев эксплуатации. Слабые места: электрика (ремонт — 275 долларов), система зажигания (ремонт — 160 долларов), подвеска (ремонт — 250 долларов), сцепление (ремонт — 655 долларов), трансмиссия (ремонт — 850 долларов).

Британские эксперты считают наиболее надежными среди подержанных автомобилей следующие модели:

1. Volkswagen Polo

2. Ford Fiesta

3. Ford Focus

4. Ford Transit

5. Audi A3

6. Audi A4

7. Vauxhall Corsa

8. BMW 3 Series

9. Nissan Qashqai

10. BMW 1 Series

Кроме того, в исследовании приводятся еще два списка. Это самые надежные и самые ненадежные марки.

Самые надежные:

1. Honda — 89%

2. Toyota — 88%

3. Skoda — 85%

4. Mazda — 85%

5. Fiat — 85%

6. Renault — 84%

7. Ford — 82%

8. Volkswagen — 82%

9. Nissan — 82%

10. Audi — 80%

Самые ненадежные

1. Land Rover — 65%

2. Jaguar — 73%

3. Volvo — 74%

4. BMW — 75%

5. Vauxhall — 77%

6. Mini — 78%

7. Mercedes — 78%

8. Citroen — 79%

9. Peugeot — 79%

10. Seat — 79%

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