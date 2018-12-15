Раскол в "Оппозиционном блоке": бывшие "регионалы" хотят Вилкула в президенты

Политика

В Киеве в закрытом режиме прошел съезд партии «Оппозиционный блок», на котором было решено публично обсудить кандидатуру заместителя главы партии Александра Вилкула, чтобы выдвинуть его в качестве кандидата президенты Украины на следующем съезде партии. Как сообщает LIGA.net, этот съезд предварительно назначен на январь 2019 год.

Сопредседатель партии Борис Колесников сообщил журналистам, что на съезде присутствовали 148 из 168 делегатов, представляющие 18 партийных организаций.

При этом ни исключенных из партийной фракции в парламенте Юрия Бойко и Сергея Левочкина, ни других представителей этой группы на съезде не было. Невзирая на это, Колесников констатировал легитимность съезда и принятых им решений.

В частности, речь идет об утверждении новой редакции устава партии, в соответствии с которым партией будут руководить не два сопредседателя, а политсовет партии. Главой политсовета избран Борис Колесников, а в его состав вошли руководители областных организаций и народные депутаты из так называемой «группы Рината Ахметова».

При этом сьезд не принимал решение об исключении Бойко, Левочкина и прочих представителей группы «газовиков» из партии.

Напомним, 9 ноября Бойко подписал соглашение с лидером партии «За життя» Вадимом Рабиновичем о создании «Оппозиционной платформы — За життя». После этого Бойко и Левочкина исключили из фракции «Оппоблока» в Верховной Раде.

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