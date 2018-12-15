Экс-глава МИД Украины решил идти в президенты

Политика

Политическая партия «Социалисты» назвала своего кандидата в президенты Украины — им стал лидер партии Леонид Кожара. Выдвижение его кандидатуры состоялось в ходе первого этапа VIII съезда партии 15 декабря.

Сам социалист назвал его политсилу «большой, мощной и сплоченной», которая основана на «принципах гуманизма, солидарности и социальной справедливости».

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 года по 23 февраля 2014 года, также возглавлял председательства Украины в ОБСЕ.

Напомним, съезд партии «Оппозиционный блок» 15 декабря назвал своего кандидата в президенты Украины. Официальное выдвижение кандидатуры Александра Вилкула состоится в январе 2019 года.



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