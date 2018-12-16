- 2:55 Зима, холода: одно из Великих озер покрывается льдом (завораживающее видео)
- 2:20 В США назвали самых богатых знаменитостей уходящего года
- 1:55 Киевсовет переименовал улицу в Соломенском районе в честь генерала Воробьева
- 1:33 Маршрутка в дереве: в Киеве произошло ДТП из -за нетрезвого пешехода
- 0:50 Суд принял новое решение по делу Савченко
- 0:07 МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной: президент назвал сумму транша
- 23:55 Стало известно о деталях готовящихся Радой ограничений для Русской православной церкви в Украине
- 23:25 Порошенко назвал сроки вступления Украины в ЕС и НАТО
- 23:09 Первый полуфинал клубного чемпионата мира в ОАЭ завершился сенсацией
- 22:59 Держится достойно: еще один украинский моряк признал себя военнопленным
Епифаний отметил особый вклад Порошенко в создании единой поместной церкви
Новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний, который отслужил свою первую литургию в новом статусе, подчеркнул, что создание единой поместной церкви состоялось благодаря личному участию главы государства.
«Мы все должны выразить нашу искреннюю благодарность Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею, который сделал такой решительный шаг по признанию автокефалии Украинской православной церкви. Но этого не произошло бы, если бы не решительность нашего высокогодостойного президента Петра Порошенко», — подчеркнул митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.
Также митрополит Епифаний поблагодарил всех парламентариев, которые поддержали обращение к Вселенскому патриарху об автокефалии для украинской церкви.
Напомним, 15 декабря в Киеве по итогам объединительного архиерейского собора был выбран первый предстоятель единой Православной церкви Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ветер: 2 м/с В
Давление: 759 мм
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...