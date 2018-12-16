Епифаний отметил особый вклад Порошенко в создании единой поместной церкви

Политика

Новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви митрополит Епифаний, который отслужил свою первую литургию в новом статусе, подчеркнул, что создание единой поместной церкви состоялось благодаря личному участию главы государства.

«Мы все должны выразить нашу искреннюю благодарность Его Святейшеству Вселенскому патриарху Варфоломею, который сделал такой решительный шаг по признанию автокефалии Украинской православной церкви. Но этого не произошло бы, если бы не решительность нашего высокогодостойного президента Петра Порошенко», — подчеркнул митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Также митрополит Епифаний поблагодарил всех парламентариев, которые поддержали обращение к Вселенскому патриарху об автокефалии для украинской церкви.

Напомним, 15 декабря в Киеве по итогам объединительного архиерейского собора был выбран первый предстоятель единой Православной церкви Украины.

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