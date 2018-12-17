Попытаются поссорить: стало известно о новой провокации россиян против пленных моряков

Политика

Кремль может попытаться поссорить захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков. Об этом заявил адвокат Николай Полозов. По его словам, российская власть пытается рассорить моряков, чтобы они свидетельствовали друг против друга. Полозов говорит, что адвокаты будут пытаться это предотвратить, ведь намерены действовать с одинаковой стратегией с другими адвокатами.

«Хотя пока общая стратегия не сформирована, ведь не со всеми подзащитными адвокаты еще пообщались», — добавил адвокат командира «Бердянская» Романа Мокряка Илья Новиков.

По словам Полозова, всем захваченным Россией украинским морякам избрана мера пресечения — содержание под стражей до 25 января. Он считает, что в январе срок содержания под стражей будет продлен, пишет «Главком».

Адвокат подчеркнул, что защита будет продолжать настаивать на том, что моряки являются военнопленными.

«До Нового года все адвокаты увидятся со своими подзащитными», — отметил Полозов.

Как писали «ФАКТЫ» 25 ноября российские оккупанты Крыма захватили и взяли в плен 24 украинских моряка в нейтральных водах недалеко от Керченского пролива.

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