Легкие рецепты блюд для Святого вечера от буковинского повара

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Святой вечер и Рождество уже не за горами, а это значит — пора продумать праздничное меню. Во многих семьях подготовка к торжеству идет уже полным ходом. В Сочельник традиционно на столе должно быть 12 постных блюд, в приготовлении которых не используют продукты животного происхождения, поскольку до Рождества длится пост: яйца, молоко, сметану, сливки и сливочное масло. А на Рождество этих ограничений уже нет. О том, как сделать трапезу в Святой вечер разнообразной и вкусной, «ФАКТАМ» рассказала буковинский повар Ольга Сагайдак, угощавшая своими блюдами многих известных людей.

— Святую вечерю следует готовить с молитвой, добрыми мыслями и в хорошем настроении, — говорит Ольга Сагайдак. — Тогда она будет особенно вкусной. Утром приступаем к приготовлению кутьи. У каждой хозяйки свой рецепт. А традиционная кутья готовится так. Подсушиваем и затем отвариваем в чуть подсоленной воде зерна пшеницы, добавляем перетертый с сахаром мак, грецкие орехи, халву, мед.

— Какой должна быть консистенция — густой или не очень?

— У традиционной кутьи она сродни консистенции сметаны. Если же кутья получилась густовата, на помощь придет узвар из сушеных яблок, груш и слив. Все ингредиенты добавляются по вкусу. Орехи могут быть как мелкого, так и крупного помола. Предварительно запаренный мак можно растереть в ступке или несколько раз пропустить через мясорубку. А для тех, у кого нет времени заниматься этим, есть прекрасный выход. Готовый перетертый мак сегодня можно купить практически в любом супермаркете.

— Насколько кутья должна быть сладкой?

— Важно не переборщить с сахаром, медом и халвой. Перед тем как добавлять очередной ингредиент, обязательно пробуйте то, что получилось. И вы поймете, как можно еще усовершенствовать палитру вкуса. При подаче кутью обычно разливают в пиалы и украшают либо халвой, либо цветным драже. Едят ложкой. Вилкам и ножам на столе в Святой вечер не место. В числе постных блюд — вареники с картошкой, капустой и грибами, гороховое и фасолевое пюре с луковой зажаркой, овощные постные голубцы, салат из маринованных грибов с луком, грибной суп, запеченная картошка. Конечно же, должны быть всевозможные соленья: огурцы, помидоры, капуста… Без них ужин невозможно представить. Все яства выставляются на стол одновременно. Одно из моих любимых блюд — фасоль с черносливом. Оно весьма необычно.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! На Буковине его уже успели подзабыть. Но в иных семьях это блюдо хорошо знают. И нужно сказать: оно нравится и взрослым, и детям. Думаю, этим блюдом вы приятно удивите родных и близких.

Фасоль с черносливом В равных пропорциях смешиваем отваренные крупную белую фасоль и чернослив. Добавляем немного сахара. Заливаем узваром из чернослива. Получается своего рода десертный суп. Очень вкусный и красивый на вид! Блюдо можно подавать как теплым, так и охлажденным.

— Действительно, весьма необычно.

— Чтобы фасоль сварилась быстрее, желательно замочить ее на ночь. Из фасоли можно приготовить и пюре с зажаркой из лука. Еще одно очень вкусное блюдо, которое, к сожалению, сейчас готовят нечасто, — грибные котлеты. Очень вкусные они выходят из сушеных опят, но подойдут, например, и белые грибы, и лисички, и даже ассорти из лесных грибов.

Буковинские котлеты из сушеных грибов Сушеные грибы отварить до готовности (предварительно замоченные варятся около часа), перемолоть на мясорубке, соединить с мякотью батона или панировочными сухарями. Можно добавить манную крупу. Дополнить блюдо луком, чесноком, посолить и поперчить. И жарить на сковороде, как обычные мясные котлеты. При желании можно протушить с морковкой, луком и томатной пастой. И приятного аппетита!

— Подойдут ли шампиньоны?

— Теоретически да, но, думаю, вкус будет не тот, что у котлет из лесных грибов. У них особый аромат! К слову, порекомендую приготовить также свекольно-грибной салат «Гуцульский».

Салат «Гуцульский» Отваренные сушеные грибы соединить с отваренной и нарезанной соломкой свеклой и все это залить луковой зажаркой, приправить чесноком, уксусом или соком лимона, посолить, поперчить и добавить немножко сахара.

— К слову, в этом блюде шампиньоны будут весьма уместны, — говорит Ольга Сагайдак. — Также в Святой вечер традиционно подают чесночный соус на подсолнечном масле и жареный лук, который можно добавлять во многие блюда.

— А что порекомендуете на десерт?

— Вареники с маковой начинкой или с вишней. А в качестве напитков хороши узвар или ягодный компот, заготовленный с лета. Альтернативой может быть и свежезаваренный травяной чай, настоянный на чабреце, мяте, мелиссе, листьях черной смородины, вишни, лесной ежевики, плодах шиповника.

— Как правильно приготовить узвар?

— Сушеные сухофрукты — яблоки, груши и сливы — тщательно промойте. Поместите их в кастрюлю с холодной водой и проварите полчаса. Добавьте по вкусу сахар и лимонную кислоту. Перед подачей узвар должен несколько часов настояться.

— Какие традиции существуют на Буковине в оформлении стола в Святой вечер?

— Посреди стола под скатерть кладут душистое сено и хлеб, чтобы год выдался урожайным. А еще — денежные купюры, чтобы жить в достатке. На каждый угол под скатерть помещают чеснок, чтобы злые духи обходили дом стороной. А чтобы весь год семья была вместе и обошлось без потерь, ножки стола связывают единой нитью. Традиционно ужин начинают с молитвы и ею заканчивают. На протяжении всей трапезы на столе горит свеча. В Святой вечер обязательно поминают ушедших родственников. За стол приглашают родных и соседей.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун праздника?

— Мира и удачи. Если будет то и другое, все будет хорошо. И, конечно же, всем здоровья!

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