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Наука и технологии

«Код Да Винчи»: в Италии расшифровали послание великого мастера

1:25 18 декабря 2018   2619
Тайная вечеря
Инф. «ФАКТОВ»

Исследователь из Италии Сабрина Сфорца Галиция заявила о том, что ей удалось разгадать тайный смысл картины Да Винчи под названием «Тайная вечеря». Об этом пишет LentaUA.

Издание отмечает, что указанный «код да Винчи» никоим образом не связан со знаменитым романом Дэна Брауна.

По мнению специализирующейся на истории Ватикана Сабрины Сфорцы Галиции, великий Леонардо зашифровал в виде послания о конце света на своем полотне «Тайная вечеря».

К такому выводу Галиция пришла, когда обратила внимание на математико-астрологический шифр, символизм полотна — 24 буквы латинского алфавита, использованные для представления 24 часов дня, а также акцент автора на цифре 3 — три окна, три группы апостолов и так далее.

В результате своего исследования ученая определила дату конца света — 21 марта 4006 года. В этот день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно предсказанию, человечество в этот период погибнет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный раввин озвучил серьезное предупреждение для человечества: по его мнению, людям нужно готовиться к войне перед концом света.

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