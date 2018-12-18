В Китае клонировали песика-кинозвезду

Наука и технологии

Китайский пес Кучжи (его кличка переводится как «Сок») полюбился миллионам зрителей, которые с удовольствием смотрят фильмы и сериалы с его участием. Об этом со ссылкой на Reuters пишет УНИАН.

Но так как век жизни собак не является слишком длительным, хозяин «звезды» хотел бы по возможности продлить его. К сожалению, потомства пес иметь не может, так как до начала карьеры был простой дворнягой, которую стерилизовали.

Но владелец собаки — кинолог Хе Ю — решил привлечь на помощь современные технологии и сохранить звездного пса с помощью клонирования.

Он обратился к компании Sinogene, которая первой в Китае предлагает услугу клонирования домашних животных. В мае прошлого года фирма наделала шума, впервые успешно клонировав генетически модифицированного бигля (фото). Теперь за 55 тысяч долларов люди могут «скопировать» своих домашних любимцев и в определенном смысле продолжить их существование.

Исполнительный директор Sinogene Ми Джидон говорит, что бизнес такого рода еще на начальной стадии. В то же время китайская сфера биоинженерии развивается быстрее по сравнению с конкурентами на Западе, поскольку в Китае относительно меньше регуляторных ограничений.

Несмотря на то, что в КНР существуют жесткие ограничения на использование животных в лабораторных исследованиях, клонировать их практически не запрещено.

Этим воспользовалась в начале года одна шанхайская компания, которая «скопировала» двоих длиннохвостых макак.

Гораздо больший резонанс вызывает клонирование людей. Ранее «ФАКТЫ» писали, что когда в прошлом месяце ученый Хе Джианкуй из Китайского южного университета естественных и политехнических наук заявил, что использовал технологию редактирования генов с целью исправить эмбрионы девочек-близнецов, разразился огромный скандал и ему настоятельно рекомендовали прекратить подобную деятельность.

У хозяина же песика Кучжи есть все шансы получить полноценную «копию» своей звездной собаки.

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