Продолжает соблазнять: Леся Никитюк показала пикантное фото

Шоу-бизнес

Ведущая проектов «Хто зверху?» и «Кто против блондинок?» (Новый канал) Леся Никитюк, которая вернулась к работе после восстановления в турецкой клинике, продолжает соблазнять своих поклонников. Длинноногая блондинка показала в сети новое сексуальное фото в белье.

Финалистка «Танців з зірками» опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в компании своего парикмахера Артема Чернышева и хвалит его за удачный цвет волос. Только вряд ли поклонники в первую очередь обратили внимание на прическу Леси, которая демонстрирует свою шикарную фигуру в черном бархатном боди.

Очевидно, это фото было сделано во время откровенной фотосессии Никитюк для мужского журнала. «ФАКТЫ» писали о том, что ведущая вместе с партнером по танцам Максимом Ежовым приняли участие в смелом эксперименте.

Напомним, Леся вернулась с отдыха в Арабских Эмиратах, а затем вместе с мамой прошла обследование и оздоровительные процедуры в клинике в Стамбуле.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter