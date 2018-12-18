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Квентин Тарантино прогнал воров из своего дома
В лос-анджелесский особняк недавно женившегося Квентина Тарантино пробрались воры. Как сообщает издание TMZ, культовый режиссер в этот момент был дома и столкнулся с грабителями нос к носу. Посреди ночи 55-летний Квентин услышал какой-то шум: преступники забрались в дом через окно.
Как сообщает издание, Тарантино обнаружил парней и «вступил с ними в конфронтацию». Что именно он предпринял, не сообщается, но меры возымели действие — злоумышленники убрались восвояси. Тарантино при этом не пострадал. Плохая новость состоит в том, что воры все же успели прихватить с собой драгоценности и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба не разглашается. Полиция разыскивает воров, изучая записи камер видеонаблюдения.
Была ли дома супруга Квентина — израильская певица Даниэлла Пик — неизвестно.
В последнее время в Лос-Анджелесе атакам взломщиков подвергся целый ряд домов знаменитостей.
А ранее сообщалось, что в Лондоне ограбили дом Пола Маккартни.
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