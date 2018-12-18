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Моника Беллуччи засветилась с молодым бойфрендом (фото)
Итальянскую кинодиву Монику Беллуччи, которая недавно рассказала в интервью, что снова влюблена, но не назвала имя своего возлюбленного, папарацци удалось заснять с ее новым бойфрендом. Французский журнал Voici опубликовал фотографии 54-летней красавицы с 36-летним художником Николя Лефевром. Они целовались прямо на улице и выглядели абсолютно счастливыми.
Николя, который открыл в Париже собственную галерею, встречается с Моникой уже около полугода. Звезда фильмов «Малена», «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра», «007: Спектр» настолько очарована французом, что уже подумывает о свадьбе.
В период с 1990 по 1994 год Беллуччи, считающаяся одной из красивейших женщин мира, была замужем за итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо. На съемках фильма «Квартира» она познакомилась с французским актером Венсаном Касселем. Они поженились в 1999 году. В этом браке родилось две дочери — старшей Дэве уже 14 лет, младшей Леони — восемь. В августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе.
После расставания с Венсаном у Моники до сих пор не было серьезных романов. А Кассель успел уже жениться во второй раз — на модели и актрисе Тине Кунаки, которая моложе него на 30 лет.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?