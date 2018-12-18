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Боксер, нокаутированный Гвоздиком, вышел из комы
Как сообщают канадские СМИ, экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон, находящийся в медицинском центре CHU de Québec-Université Laval, вышел из комы. Напомню, что уроженец Гаити 1 декабря в Квебеке был нокаутирован украинцем Александром Гвоздиком в 11-м раунде чемпионского поединка. Боксер пришел в себя на ринге, но в раздевалке состояние Адониса ухудшилось, и его срочно отправили в реанимацию. Пятого декабря 41-летнего боксера, перенесшего инсульт, прооперировали.
Сообщается, что Стивенсон после двух недель пребывания в состоянии искусственной комы открыл глаза и сумел пообщаться со своей супругой Симоной. Общее состояние Адониса стабильное, и есть шансы на восстановление, однако, по неподтвержденной информации, у канадца парализована правая часть тела.
Тем временем рефери боя Гвоздик — Стивенсон Майкл Гриффин заявил, что потерял сон и аппетит из-за того, что не сумел вовремя остановить поединок в Квебеке и предотвратить травму канадца.
«Я пересмотрел тот бой сотню раз. Все было очень быстро. Я раньше обслуживал бои правшей против левшей и с ними всегда сложно найти открытый угол, чтобы вмешаться. Я не вижу, как мог сработать по-другому. Я видел, что Стивенсон больше не может самостоятельно защищаться. Но из-за движения боксеров и моей позиции мне пришлось ждать.
После боя я потерял аппетит, сбросил около пяти килограмм. Каждую ночь я просыпаюсь в 4 утра и вижу события того боя", — приводит слова Майкла Гриффина Boxing Scene.
Также рефери выразил мнение, что травмы Стивенсон связаны не только с боем против Гвоздика, но и с поединком против Баду Джека, где канадец едва не оказался в нокауте в последние 30 секунд встречи. Гриффин работал и на том поединке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после нокаута от Гвоздика Стивенсон находится в критическом состоянии.
Фото WBN
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