Цена нефти снова обвалилась, несмотря на противостояние стран ОПЕК и России

Деньги

Стоимость нефти на мировом рынке вновь пошла вниз. Удержать ее не смогли даже страны ОПЕК и Россия, принявшие решение сократить с 1 января 2019 года добычу «черного золота» на 1,2 млн баррелей в сутки. После того как это решение обнародовали, нефть незначительно подорожала, а затем вновь пошла вниз. Во вторник, 18 декабря, стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже уменьшилась на 1,31% - до 58,83 доллара.

По мнению технического аналитика компании Forex.com Фавада Разакзада, нефть снова снижается в цене из-за новых данных о ее коммерческих запасах в США. В частности, запасы на терминале в Кушинге, где физически хранится нефть, торгующаяся на Нью-Йоркской бирже, выросли на прошлой неделе на 630 тыс. баррелей. Это заметно больше, чем ожидалось.

Кроме того, в понедельник, 17 декабря, Служба энергетической информации Министерства энергетики США опубликовала ежемесячный обзор производительности буровых работ. Ведомство, в частности, ожидает роста добычи нефти на сланцевых месторождениях страны на 134 тыс. баррелей в сутки, до 8,166 млн баррелей в сутки. Аналитики отмечают, что такой прогноз означает наращивание в США темпов роста добычи нефти.

В последнее время Соединенные Штаты, где ежедневно добывается 11,7 млн баррелей «черного золота», обошли Россию и Саудовскую Аравия в рейтинге крупнейших производителей нефти. Эксперты считают, что на этом фоне, а также с учетом увеличения добычи и экспорта иранской нефти, ранее принятое решение ОПЕК и России о сокращении поставок на 1,2 млн баррелей в сутки может оказаться малоэффективным и не отразится на балансе мирового рынка.

А тем временем в Украине цены на заправках продолжают снижаться. За неделю они опустились в среднем на 20−30 копеек. Хотя в некоторых сетях АЗС отдельные виды топлива подешевели на гривню. Во вторник, 18 декабря, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 30,41 грн, дизельного топлива — 30,19 грн, а сжиженного газа — 14,39 грн.

Стоит напомнить, что, по прогнозам экспертов, к Новому году средняя цена литра бензина дизтоплива опустится ниже 30 гривен. Причем после праздников снижение стоимости горючего продолжится. Сейчас экономически обоснованная цена литра бензина А-95 может быть ниже нынешнего уровня более чем на 2 гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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