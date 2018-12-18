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Михаэль Шумахер возвращается к полноценной жизни
Семикратный чемпион мира в самых престижных автогонках класса «Формула-1» немец Михаэль Шумахер постепенно возвращается к полноценной жизни. Как сообщает британское издание Daily Mail, 49-летний легендарный гонщик больше не прикован к постели и не связан с аппаратами жизнедеятельности. Хорошая новость поступила накануне юбилея спортсмена — 3 января ему исполнится 50 лет.
Михаэль проживает вместе со своей семьей в Швейцарии, однако при этом ему необходима ежедневная медицинская помощь. Согласно данным издания, на лекарства и различные процедуры тратится каждый день около 63 тысячи долларов, что в год выливается в довольно кругленькую сумму (около 23 миллионов в американской валюте). При этом, согласно опубликованному в 2017 году рейтингу журнала Forbes, состояние Шумахера оценивается в один миллиард долларов.
Также журналисты сообщают, что в ближайшее время родные собираются перевезти гонщика в клинику американского Далласа, которая специализируется на черепно-мозговых травмах. Впрочем, любые документальные подтверждения отсутствуют — друзьям семьи, как и раньше, запрещено разглашать любую информацию о здоровье Михаэля.
Напомню, что Шумахер получил черепно-мозговую травму почти пять лет назад, 29 декабря 2013 года, во время катания на лыжах на французском курорте Марибель.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Льюис Хэмилтон, став чемпионом «Формулы-1» в пятый раз, приблизился по количеству титулов к Михаэлю Шумахеру.
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