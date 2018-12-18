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«Секс и ничего личного» с Данилко и Притулой и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
В украинский прокат выходят шесть новых фильмов, в том числе отечественная комедия «Секс и ничего личного» с Сергеем Притулой и Андреем Данилко. Дело идет к рождественским К новогодним праздникам выходят сразу две картины: американский мультфильм «Гринч» и итальянская комедия «Рождество на юге». Любителей фантастики заинтересует «Бамблби», который продолжает серию «Трансформеров». «Три дня с Роми Шнайдер» — прекрасный образец жанра биографических драм.
«Секс и ничего личного»
(16+, Украина, Star Media, комедия, бюджет — 26 миллионов грн или 930 тысяч долларов)
Фильм является ремейком канадской романтической комедии «Секс и ничего лишнего», которая вышла в прокат в 2012 году. Главный герой картины — скромный молодой человек, который решил бороться с собственной сексуальной неопытностью и неуверенностью в отношениях с женщинами.
Это режиссерский дебют Ольги Ряшиной. Главные роли исполнили Роман Луцкий («Сторожевая застава»), дебютантка Наталья Мазур, популярный телеведущий и шоумен Сергей Притула, а также Андрей Данилко. Фильм снимали преимущественно во Львове и Праге. Специально для картины записал песню «Полураздета» Макс Барских.
«Гринч»
(6+, США, Universal Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра, бюджет — 75 миллионов долларов)
Мультфильм является экранизацией популярной детской книжки «Как Гринч украл Рождество». В оригинале главного героя озвучил известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.
В США «Гринч» вышел в прокат 9 ноября и собрал уже 372,7 миллиона долларов. Критики отмечают прекрасную компьютерную анимацию, однако считают, что авторам не удалось привнести ничего нового в хорошо известную десяткам миллионов людей историю, которую в 1957 году впервые рассказал американский писатель Доктор Сьюз. Наиболее удачной экранизацией они по-прежнему считают фильм «Гринч — похититель Рождества» с Джимом Кэрри в главной роли. При этом соглашаются с тем, что в прокате новый Гринч собрал больше.
«Бамблби»
(13+, США, Paramount Pictures, фантастика, приключения, бюджет — 102 миллиона долларов)
Десятки миллионов поклонников «Трансформеров» во всем мире прекрасно знают, кто такой Бамблби. Фильм снял режиссер Тревис Найт, известный по полнометражному мультфильму «Кубо и легенда самурая». Действие картины переносит зрителей к началу истории о трансформерах. Это уже шестой фильм из данной серии. Предыдущие пять собрали в мировом прокате 4 миллиарда 380 миллионов долларов! Первые «Трансформеры» вышли в 2007 году.
Главную роль исполнил молодой голливудский актер Джейсон О’Брайен, известный по фантастической киносерии «Бегущий в лабиринте». Главная женская роль досталась 22-летней Хейли Стейнфелд («Идеальный голос»). Критики отмечают в фильме ностальгическую атмосферу по 80-м годам прошлого века. Именно в этот период разворачивается действие «Бамблби».
«Дубликат»
(16+, США, Well Go USA, фантастика)
Джонатан работает в архитектурной компании и встает каждое утро в 7 часов утра, а в 3 часа дня он ложится спать. Джон ведет ночной образ жизни. Вместе они живут в одном теле и общаются друг с другом через видеозаписи, которые Джонатан просматривает каждое утро перед тем, как отправиться на работу…
Фильм снял режиссер-дебютант Билл Оливер. Главную роль исполнил 24-летний американский актер и певец Энсел Эльгорт («Дивергент»).
«Три дня с Роми Шнайдер»
(12+, Германия — Австрия — Франция, Rohfilm Factory, биографическая драма)
Фильм рассказывает о последних днях жизни легендарной актрисы Роми Шнайдер. Ее считают своей австрийцы, немцы, французы. Шнайдер и сегодня любят миллионы людей в разных странах мира. В основу черно-белой картины положено последнее интервью, которое кинозвезда дала в 1981 году журналисту немецкого журнала Stern, находясь в спа-отеле в Бретани.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках Берлинского международного кинофестиваля в феврале 2018 года. Роль Шнайдер исполнила немецкая актриса Мари Боймер. В Германии «Три дня с Роми Шнайдер» признан лучшим фильмом 2018 года. Вместе с тем в прокате он собрал немного — 1,9 миллиона долларов.
«Рождество на юге»
(12+, Италия, Rai Cinema, комедия)
На небольшом островке в Средиземном море празднование Рождества оказалось под угрозой. Ребенок, который изображал Иисуса-младенца вырос. Других детей на острове просто нет…
Снял фильм итальянский режиссер Лука Миньеро. Главные роли исполнили популярные актеры Алессандро Гассман и Клаудио Бизио. В Италии картина вышла в прокат два года назад. Она является своеобразным продолжением фильмов Миньеро «Добро пожаловать на юг!» и «Добро пожаловать на север!».
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.
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