«Манчестер Юнайтед» уволил Моуриньо и заплатит тренеру огромную неустойку

Спорт

Один из грандов мирового футбола английский «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с главным тренером Жозе Моуриньо.

«Клуб хотел бы поблагодарить Моуриньо за его работу в клубе и желает ему успехов в будущем. Новый временный главный тренер будет назначен в ближайшее время, в то время как клуб проводит тщательный процесс поиска нового специалиста», — сообщается на официальном сайте «МЮ».

Под началом 55-летнего португальца «Манчестер Юнайтед» продемонстрировал свой худший результат в чемпионате Англии за 28 лет (в 17 матчах команда Моуриньо набрала всего 26 очков). В последний раз «МЮ» так лихорадило в сезоне-1990/1991, когда «МЮ» закончил сезон на шестом месте, которое занимает и сейчас. Более того, за 17 туров команда уже пропустила больше мячей (29), чем за весь прошлый сезон (28).

Кстати, отставка знаменитого специалиста обойдется клубу в 24 миллиона фунтов стерлингов (26,7 млн евро), поскольку лишь в январе этого года Моуриньо заключил с «красными дьяволами» новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2019/2020 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев. Теперь придется платить тренеру неустойку.

Напомню, Моуриньо возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2016 года, выиграв с командой три трофея — Суперкубок Англии-2016, Кубок английской лиги-2017 и Лигу Европы-2017. Всего же за годы работы главным тренером в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «МЮ» специалист добыл 25 титулов, победив, в частности, в Лиге чемпионов (дважды), а также в чемпионатах Португалии, Италии, Англии и Испании. В начале прошлого года УЕФА включил Моуриньо в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

Как сообщает Sky Sports, исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет назначен 37-летний бывший полузащитник команды Майкл Каррик, входивший в штаб Моуриньо. Футболист играл за «МЮ» с 2006 по 2018 год, проведя в составе команды 464 матча, в которых он забил 23 мяча и сделал 36 голевых передач.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жозе Моуриньо грязно выругался в камеру после тяжелой победы.

Фото Getty Images



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