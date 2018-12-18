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Украина на год продлила эмбарго на ввоз российских товаров
В Украине продлили запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации. Такое решение принято на заседании украинского правительства во вторник, 18 декабря.
Предполагается, что продление запрета будет способствовать экономическому противодействию Российской Федерации.
Напомним, 30 декабря 2015 года Украина ввела санкционные меры против Российской Федерации, запрещающие ввоз товаров российского происхождения на территорию страны. Под действие санкций попадали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия, продукты детского питания, макаронные изделия, пиво, спирт, водка, сигареты.
С прошлого года в перечень запрещенных товаров вошли также сульфат аммония; смеси нитрата аммония с карбонатом кальция или прочими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями; полиэтилен с удельной плотностью 0,94 или более.
Действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в России еще на год продлили продуктовое эмбарго, в том числе и в отношении Украины. Ввоз продуктов из Евросоюза, Украины, Норвегии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна, США, Австралии, Канады будет запрещен до 31 декабря 2019 года. Россия ввела так называемые продовольственные контрсанкции в августе 2014 года. Это был ответ на меры, введенные западными странами против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.
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