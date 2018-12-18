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Промоутер назвал потенциальных соперников Василия Ломаченко
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank Promotions, ведущей дела чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение), назвал потенциальных соперников украинского боксера.
«Я бы хотел, чтобы следующим соперником Ломаченко стал победитель боя за пояс IBF (поединок между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым пройдет 2 февраля в Далласе. — Авт.), но для этого он должен определиться без единой царапины. На втором месте среди возможных вариантов мексиканец Мигель Берчельт (35 побед, 31 из них — нокаутом, 1 поражение), потому что он фейерверк и потому что он большой представитель первого полулегкого веса. Также мы бы хотели встретиться с Джервонтой Дэвисом, но для этого нам придется сойтись со сложностями Аля Хеймона (промоутер боксера. — Авт.).
Что касается 21-летнего Теофимо Лопеса (11 побед, 9 из них — нокаутом), то этот бой также возможен. Если он будет хорошо проявлять себя против действительно сильных соперников, то это будет действительно большой бой и может состояться уже в декабре следующего года", — приводит слова 87-летнего функционера Boxing Talk.
Напомню, ранее менеджер украинца Эгис Климас сказал, что следующим соперником Ломаченко станет либо британец Энтони Кролла (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи), либо же Василий проведет еще один объединительный бой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отца Ломаченко признали лучшим тренером года в мире.
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