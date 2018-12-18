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Тина Кароль засветила сексуальную фигуру в прозрачном халатике (фото)

14:04 18 декабря 2018   1034
Тина Кароль
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила чувственный клип на песню «Сила высоты», удивила выбором наряда. Артистка, предпочитающая «бельевой стиль», сменила платья-ночнушки на платья-халаты.

На съемках новогоднего выпуска «Вечернего квартала» она появилась в довольно смелом наряде — в двух халатах и корсете. Это наряд от модного итальянского бренда Rosamosario, который создает роскошную сексуальную одежду. Поклонницами этой марки также являются всемирно известные звезды Мадонна и Бейонсе.

Наряд обошелся Тине в 7200 долларов (около 200 тысяч гривен). Такую стоимость сообщают на страничке в сети официального фан-клуба Кароль. Хотя на официальном сайте бренда по отдельности детали наряда можно приобрести гораздо дешевле. Корсет обойдется в 1180 долларов, нижний прозрачный халат — 2400, верхний — 1650 долларов.

Поклонники не поняли такогообразаа певицы. В комментариях они называют его пеньюаром и искренне удивляются: «Це ж капец! Прости меня, Тина, но мне этот лук не понять».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что шоумен Потап подшутил над Тиной, схватив ее на фотографии за грудь. На что Тина позже ответила, что не видит ничего плохого в подобных выходках.

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