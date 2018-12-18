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Тина Кароль засветила сексуальную фигуру в прозрачном халатике (фото)
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила чувственный клип на песню «Сила высоты», удивила выбором наряда. Артистка, предпочитающая «бельевой стиль», сменила платья-ночнушки на платья-халаты.
На съемках новогоднего выпуска «Вечернего квартала» она появилась в довольно смелом наряде — в двух халатах и корсете. Это наряд от модного итальянского бренда Rosamosario, который создает роскошную сексуальную одежду. Поклонницами этой марки также являются всемирно известные звезды Мадонна и Бейонсе.
Наряд обошелся Тине в 7200 долларов (около 200 тысяч гривен). Такую стоимость сообщают на страничке в сети официального фан-клуба Кароль. Хотя на официальном сайте бренда по отдельности детали наряда можно приобрести гораздо дешевле. Корсет обойдется в 1180 долларов, нижний прозрачный халат — 2400, верхний — 1650 долларов.
Поклонники не поняли такогообразаа певицы. В комментариях они называют его пеньюаром и искренне удивляются: «Це ж капец! Прости меня, Тина, но мне этот лук не понять».
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что шоумен Потап подшутил над Тиной, схватив ее на фотографии за грудь. На что Тина позже ответила, что не видит ничего плохого в подобных выходках.
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