Алла Пугачева возвращается на большую сцену после длительного перерыва

Шоу-бизнес

Знаменитая певица Алла Пугачева, удивившая недавно прозрачным мини-платьем на дне рождения подруги в Москве, возвращается на большую сцену после длительного перерыва. Об этом артистка заявила в в Instagram.

Спустя десять лет она даст сольный концерт в честь своего 70-летнего юбилея, который отпразднует 15 апреля. Алла Борисовна активно готовится к выступлению и признается, что очень сильно переживает. «В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — написала Пугачева под афишей.

Напомним, Алла Пугачева заявила об уходе со сцены в 2010 году. С тех пор у нее не было ни одного сольного концерта. Для юбилейного выступления 17 апреля в Кремлевском дворце она готовит новую программу. Шоу называется «Алла Пугачева. P. S». Его продюсером стала подруга Светланы Лободы Нателла Крапивина. Кстати, у Светланы складываются довольно теплые отношения с примадонной. Она заглядывала к Лободе в гримерку после концерта в Юрмале, а дочь Лободы Ева была приглашена на день рождения близнецов Пугачевой и Галкина. Вполне возможно, что Светлана станет одной из гостей концерта.

Поклонники, среди которых немало звезд шоу-бизнеса, с нетерпением ждут концерта. «Бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер пусть придадут вам сил» — написала Вера Брежнева.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Алла Пугачева рассказала журналистам об интимной жизни с Максимом Галкиным.



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