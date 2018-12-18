- 5:32 Захотела большой любви: в США 47-летняя учительница призналась в чувствах 13-летнему школьнику
- 4:51 Исследователи назвали самую древнюю профессию в истории человечества
- 4:25 Заработали втроем больше миллиарда долларов: названы самые успешные музыканты-гастролеры года
- 3:50 Деньги и поддержка в обмен на реформы: в НАТО рассказали об условиях сотрудничества с Украиной
- 3:25 В США создан имплантат, избавляющий от ожирения
- 2:55 Зима, холода: одно из Великих озер покрывается льдом (завораживающее видео)
- 2:20 В США назвали самых богатых знаменитостей уходящего года
- 1:55 Киевсовет переименовал улицу в Соломенском районе в честь генерала Воробьева
- 1:33 Маршрутка в дереве: в Киеве произошло ДТП из -за нетрезвого пешехода
- 0:50 Суд принял новое решение по делу Савченко
Алла Пугачева возвращается на большую сцену после длительного перерыва
Знаменитая певица Алла Пугачева, удивившая недавно прозрачным мини-платьем на дне рождения подруги в Москве, возвращается на большую сцену после длительного перерыва. Об этом артистка заявила в в Instagram.
Спустя десять лет она даст сольный концерт в честь своего 70-летнего юбилея, который отпразднует 15 апреля. Алла Борисовна активно готовится к выступлению и признается, что очень сильно переживает. «В жизни раз бывает 70 лет. Дай, Боже, сил мне на этот вечер», — написала Пугачева под афишей.
Напомним, Алла Пугачева заявила об уходе со сцены в 2010 году. С тех пор у нее не было ни одного сольного концерта. Для юбилейного выступления 17 апреля в Кремлевском дворце она готовит новую программу. Шоу называется «Алла Пугачева. P. S». Его продюсером стала подруга Светланы Лободы Нателла Крапивина. Кстати, у Светланы складываются довольно теплые отношения с примадонной. Она заглядывала к Лободе в гримерку после концерта в Юрмале, а дочь Лободы Ева была приглашена на день рождения близнецов Пугачевой и Галкина. Вполне возможно, что Светлана станет одной из гостей концерта.
Поклонники, среди которых немало звезд шоу-бизнеса, с нетерпением ждут концерта. «Бесконечная любовь и поддержка от всех нас в этот вечер пусть придадут вам сил» — написала Вера Брежнева.
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Алла Пугачева рассказала журналистам об интимной жизни с Максимом Галкиным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ветер: 2 м/с В
Давление: 759 мм
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...