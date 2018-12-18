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Звезда Голливуда выгуляла платье от украинского дизайнера (фото)

19:52 18 декабря 2018   342
Сандра Буллок
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая голливудская актриса, звезда фильмов «Мисс Конгениальность» и «Скорость», обладательница премии «Оскар» Сандра Буллок, которая появилась на красной дорожке в экстравагантном алом платье, снова удивила своим нарядом. Для участия в вечернем шоу Стивена Кольбера в Нью-Йорке она выбрала платье от известного украинского дизайнера.

54-летняя актриса подчеркнула свою стройную фигуру с помощью легкого черного в мелкий горошек шифонового платья от бренда Elenareva. Такой наряд на сайте стоит чуть больше 900 евро. Образ Сандра дополнила яркой желтой шубой из искусственного меха и ботфортами на высокой шпильке.

Ранее в наряде от украинского дизайнера засветилась еще одна звезда Голливуда — Дженнифер Лопес снялась в своем клипе в сексуальных брюках.

«ФАКТЫ» также писали о нежном образе Тины Кароль в соблазнительном топе из жемчуга.

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