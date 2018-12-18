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В США умерла известная женщина-кинорежиссер (фото)
Во вторник, 18 декабря, в Лос-Анджелесе в возрасте 75 лет скончалась Пенни Маршалл, кинорежиссер, продюсер и актриса. Она сыграла в 20 фильмах и сняла семь картин, которые завоевали любовь зрителей и высокую оценку критиков. Наибольшей известностью пользовалась комедия «Большой» (1988 год), главную роль в которой исполнил молодой Том Хэнкс.
Пенни Маршалл родилась 15 октября 1943 года в Нью-Йорке в семье выходца из Италии Энтони Маскьярелли, который стал в Америке кинорежиссером и продюсером, и Марджори Ирен, популярной танцовщицы, открывшей собственную школу танцев в Бронксе. Энтони решил изменить фамилию на американский манер и стал Тони Маршаллом.
Старший сын Тони и Марджори Гарри Маршалл пошел по стопам отца и увлекся кинематографом. Он стал режиссером и продюсером. К числу самых известных его фильмов относятся «Красотка» и «Сбежавшая невеста» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, «За бортом» с Голди Хоун и Куртом Расселлом, «Фрэнки и Джонни» с Аль Пачино и Мишель Пфайффер. Гарри Маршалл умер в июле 2016 года в возрасте 81 года.
Отец и старший брат оказали большое влияние на Пенни Маршалл. Свою карьеру в кино она начинала как актриса. Дебютом на экране для нее стал боевик «Дикая семерка» (1968 год). В 1979 году Пенни снялась у Стивена Спилберга в комедии «1941».
А в 1986 году Маршалл выпустила свою первую картину как режиссер. Это был комедийный боевик «Джек-попрыгун» с Вупи Голдберг и Джонатаном Прайсом. При затратах 18 миллионов долларов, фильм собрал в американском прокате 29,8 миллиона долларов. Студии поверили в женщину-режиссера.
Вупи Голдберг в комедийном боевике «Джек-попрыгун»
В 1988 году вышла новая комедия Пенни Маршалл «Большой». Главный герой картины — обыкновенный мальчишка, который во время посещения передвижного лунапарка загадал желание побыстрее стать взрослым. И его желание сбылось! Успех у комедии был огромным. Кассовые сборы превысили 150 миллионов долларов. Хэнкс был номинирован на премию «Оскар». Картина получила статус культовой. За ней последовало несколько фильмов, в которых дети в мгновение ока становятся взрослыми.
Роберт Лоджа и Том Хэнкс в фильме «Большой»
Пенни Маршалл продолжала снимать в комедийном жанре, но каждый ее фильм был проникнут глубоким смыслом. Это нравилось и зрителям, и критикам. После «Большого» появились «Пробуждение» с Робертом де Ниро и Робином Уильямсом (три номинации на премию «Оскар»), «Их собственная лига» с Томом Хэнксом, Мадонной и Джиной Дэвис, «Человек эпохи Возрождения» с Дэнни де Вито, «Жена священника» с Уитни Хьюстон и Дензелом Вашингтоном, «Сильная женщина с Дрю Бэрримор.
Роберт де Ниро и Робин Уильямс в картине «Пробуждение»
Пенни в первый раз вышла замуж в возрасте 20 лет. Она бросила колледж ради своего супруга, футболиста Майкла Генри, родила дочь Трейси. Но через три года после свадьбы супруги развелись.
Дэнни де Вито в фильме «Человек эпохи Возрождения»
В апреле 1971 года Маршалл вышла замуж за режиссера Роба Райнера («Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери»). Он стал приемным отцом Трейси. Пенни и Роб прожили вместе 10 лет, после чего расстались. Но они сохраняли дружеские отношения ради пяти внуков.
В середине 80-х Пенни некоторое время встречалась с известным американским рок-музыкантом Артом Гарфанкелом. Их романические чувства быстро сошли на нет, а вот друзьями они оставались до самой смерти Маршалл.
В 2010 году у Пенни обнаружили рак легких. Метастазы перешли на головной мозг. Она прошла курс лечения и в 2012 году сообщила о ремиссии. Причина смерти Пенни Маршалл пока не называется.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи.
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