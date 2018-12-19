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Зима, холода: одно из Великих озер покрывается льдом (завораживающее видео)
Озеро Верхнее (Lake Superior) является одним из самых крупных и глубоких в системе Великих озер. Оно находится на границе Канады и США: с севера располагается канадская провинция Онтарио, на западе и юге — американские штаты Миннесота, Висконсин и Мичиган, напоминает National Geographic.
Обычно озимой озеро не замерзает из-за штормов, а температура центральной части озера даже летом не превышает +4 °C.
При этом прибрежная зона озера покрыта льдом с начала декабря по конец апреля.
Исключением стали прошлая осень и начало зимы: они были в регионе слишком теплыми, и Верхнее долго не замерзало.
Когда, наконец, и сюда пришли холода, фотографы группы Radiant Spirit сняли видео, показывающее движение ледяных щитов по поверхности озера. В некоторых местах съемка для большей наглядности ускорена.
При этом фотографы говорят об уникальности съемки: из-за климатических изменений такие кадры можно снять все реже, поэтому читатели издания могут насладиться довольно уникальными съемками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Азовское море возле Бердянска покрылось дрейфующими льдами.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.