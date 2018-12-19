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Смерть Деда Мороза: в РФ на детском утреннике скончался заслуженный артист (видео не для слабонервных)
В городе Кемерово в России 67-летней мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду «Тавосочка». Об этом пишет «Интерфакс».
Журналисты выяснили, что во время утренника человеку в костюме стало плохо, он пожаловался на боль в груди, однако прибывшая на вызов бригада скорой помощи лишь констатировала смерть. Дед Мороз скончался еще до приезда медиков.
Позже стало известно, что погибшим оказался заслуженный артист России Валерий Титоненко, который работал в Кемеровском музыкальном театре им. А. Боброва и иногда исполнял роль Деда Мороза на утренниках внук.
Позже в сети появилось видео, на котором видно, как Титенко бегает по кругу и играет с детьми. Спустя пару секунд он останавливается и замертво падает на спину. Дети сначала подумали, что это очередная шутка Деда Мороза, но потом началась всеобщая паника, как детей и их родителей, так и работников детского учреждения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Одессы на глазах у детей подрались два Деда Мороза.
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