Наука и технологии

Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель для авто: появилось фото

Миллиардер Илон Маск, основавший в 2016 году буровую компанию The Boring Company, открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом.

Маск сообщил, что для быстрого проезда машинам сделают выдвижные боковые колеса. И так прокачать готовы не только автомобили Tesla, но и другие автономные электрокары.

Напомним, ранее Маск пообещал, что первый в мире вакуумный сверхскоростный туннель Hyperloop откроется в декабре 2018 года и первые пассажиры смогут проехаться бесплатно.

Средняя скорость передвижения по туннелю составит около 240 километров в час с перспективой увеличения в будущем до 1200 км/час. Свой масштабный проект Маск инициировал, чтобы бороться с заторами в Лос-Анджелесе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter