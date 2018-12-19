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Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель для авто: появилось фото
Миллиардер Илон Маск, основавший в 2016 году буровую компанию The Boring Company, открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом.
Маск сообщил, что для быстрого проезда машинам сделают выдвижные боковые колеса. И так прокачать готовы не только автомобили Tesla, но и другие автономные электрокары.
Напомним, ранее Маск пообещал, что первый в мире вакуумный сверхскоростный туннель Hyperloop откроется в декабре 2018 года и первые пассажиры смогут проехаться бесплатно.
Средняя скорость передвижения по туннелю составит около 240 километров в час с перспективой увеличения в будущем до 1200 км/час. Свой масштабный проект Маск инициировал, чтобы бороться с заторами в Лос-Анджелесе.
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