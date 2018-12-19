Решающий пенальти Зинченко вывел «МанСити» в полуфинал Кубка английской лиги (видео)

Спорт



Один из лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити» (одно очко отставания от «Ливерпуля») пробился в полуфинал Кубка английской лиги, который команда Хосепа Гвардиолы выиграла в прошлом сезоне.

В матче ¼ финала «горожане» в гостях сломили сопротивление «Лестера». Основное время поединка завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались гости — 5:4. Причем решающий пенальти в составе «Манчестер Сити» реализовал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший всю встречу на позиции левого защитника (в единственном голе, который хозяева провели в ворота «МанСити» с игры, есть и изрядная доля нашего соотечественника).

В итоге украинец получил за матч от авторитетного агентства Whoscored 7,4 балла — это третий показатель в команде. Ввсего же в нынешнем сезоне Александр провел за команду Гвардиолы восемь матчей во всех турнирах.

В другой четвертьфинальной встрече клуб третьего по силе дивизиона «Бартон» неожиданно одолел в гостях «Миддлсбро» — 1:0.

Еще в двух поединках ¼ финала 19 декабря сыграют «Арсенал» — «Тоттенхэм» и «Челси» — «Борнмут».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Фернандиньо разбил нос своему одноклубнику Зинченко.

Фото Getty Images

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