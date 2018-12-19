27.46 31.32 35.07
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Решающий пенальти Зинченко вывел «МанСити» в полуфинал Кубка английской лиги (видео)

9:33 19 декабря 2018   319
Александр Зинченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»


Один из лидеров чемпионата Англии «Манчестер Сити» (одно очко отставания от «Ливерпуля») пробился в полуфинал Кубка английской лиги, который команда Хосепа Гвардиолы выиграла в прошлом сезоне.

В матче ¼ финала «горожане» в гостях сломили сопротивление «Лестера». Основное время поединка завершилось вничью — 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказались гости — 5:4. Причем решающий пенальти в составе «Манчестер Сити» реализовал полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший всю встречу на позиции левого защитника (в единственном голе, который хозяева провели в ворота «МанСити» с игры, есть и изрядная доля нашего соотечественника).

В итоге украинец получил за матч от авторитетного агентства Whoscored 7,4 балла — это третий показатель в команде. Ввсего же в нынешнем сезоне Александр провел за команду Гвардиолы восемь матчей во всех турнирах.

В другой четвертьфинальной встрече клуб третьего по силе дивизиона «Бартон» неожиданно одолел в гостях «Миддлсбро» — 1:0.

Еще в двух поединках ¼ финала 19 декабря сыграют «Арсенал» — «Тоттенхэм» и «Челси» — «Борнмут».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Шахтера» Фернандиньо разбил нос своему одноклубнику Зинченко.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Киев
-7

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 759 мм

Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины