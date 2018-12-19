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Экс-динамовец Вида открывает в своем родном городке ферму (фото)
Бывший защитник киевского «Динамо» Домагой Вида, защищающий сейчас цвета турецкого «Бешикташа», решил открыть в своем родном городе ферму.
«Я открою ее 1 января. Одна загребская компания сделала всю работу, и у меня уже есть люди, которые обо всем позаботятся. Будем выращивать черных свиней. У меня уже есть 200 штук, но я планирую увеличить количество до 500 в следующем году.
Есть несколько ресторанов, которые покупают мясо, зная, что оно всегда свежее. Это хороший бизнес", — цитирует 29-летнего Домагоя Виду 24sata.
Напомню, что летом Домагой Вида в составе сборной Хорватии (70 поединков, пять мячей) стал вице-чемпионом мира, и его с почестями встретили в родном городке Дони-Михолянц (на фото в заголовке).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшие динамовцы Вида и Вукоевич после победы над Россией записали видео со словами «Слава Украине!».
Фото Davor Javorovic/PIXSELL
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