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Бывший митрополит УПЦ МП рассказал об угрозах из России
Еще до проведения Объединительного собора 15 декабря, на котором выбрали предстоятеля Православной церкви Украины, в Московский патриархат звонили из Москвы с указанием провести чистку «националистов». Именно так в России называют проукраинских священнослужителей.
Об этом в интервью theБабель рассказал митрополит Винницкий и Барский Симеон, который вопреки позиции Московского патриархата принял участие в соборе. По его словам, митрополит Онуфрий сказал, что ничего о звонке не знает. Однако митрополит Винницкий и Барский предположил, что этот «каток» могут попасть многие священнослужители.
«Я получил очень хорошие поздравления от других владык. Например: „Иуда, тебя ждет сук“. Столько зла, желчи и ненависти я еще никогда не видел со стороны архиереев, священников и верующих Московского патриархата. Любовью там не пахнет, а где нет любви — там нет Бога», — отметил митрополит.
Он также сообщил, что московская церковь продолжает пугать своих прихожан, заявляя, что «русское православие самое спасительное», а все остальные пойдут в ад. Митрополит вспомнил, что еще до проведения Объединительного собора предлагал предстоятелю Московского патриархата Онуфрию принять участие выборах главы независимой церкви и говорил, что у того есть шанс стать ее руководителем. «Я говорил это перед всеми на авральном соборе в Лавре. Онуфрий сказал: «Нет, мы не пойдем. Мы свою церковь бросаем под танк», — сказал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что никакого захвата храмов, находящихся в распоряжении Московского патриархата не будет — в новую независимую церковь примут тех, кто изъявит такое желание.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..