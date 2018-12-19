27.46 31.32 35.07
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

По стопам королей: Дональд и Мелания Трамп опубликовали свои рождественские портреты (фото)

10:18 19 декабря 2018   147
Портрет Дональда и Мелании Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за королевскими семьями Европы, опубликовавшими свои рождественские открытки представителями монаршей семьи Великобритании, а также Норвегии и княжества Монако, свои официальные рождественские портреты представила и первая семья США.

Президент Дональд Трамп и его жена Мелания опубликовали в Instagram фотографии, фоном которых стали празднично украшенные помещения Белого дома. Супруги решили не привлекать к фотосъемке своего сына Бэррона, а также детей Трампа от двух предыдущих браков.

На фото Дональд и Мелания, широко улыбаясь, держатся за руки. 48-летняя первая леди одета в белое блестящее платье от Céline. Ее 72-летний супруг — в классическом черном смокинге. Снимки были сделаны в день, когда в Белом доме проводился ежегодный рождественский бал Конгресса.

Отмечается, что Трампы предпочли позировать в окружении традиционно украшенных рождественских елей, а не кроваво-красных деревьев, которые ранее нещадно раскритиковали пользователи соцсетей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новое фото Меган Маркл с принцем Гарри практически копирует ее снимок с первым мужем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Киев
-7

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 759 мм

Анекдот от «ФАКТОВ»

- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины