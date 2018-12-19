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По стопам королей: Дональд и Мелания Трамп опубликовали свои рождественские портреты (фото)
Вслед за королевскими семьями Европы, опубликовавшими свои рождественские открытки представителями монаршей семьи Великобритании, а также Норвегии и княжества Монако, свои официальные рождественские портреты представила и первая семья США.
Президент Дональд Трамп и его жена Мелания опубликовали в Instagram фотографии, фоном которых стали празднично украшенные помещения Белого дома. Супруги решили не привлекать к фотосъемке своего сына Бэррона, а также детей Трампа от двух предыдущих браков.
На фото Дональд и Мелания, широко улыбаясь, держатся за руки. 48-летняя первая леди одета в белое блестящее платье от Céline. Ее 72-летний супруг — в классическом черном смокинге. Снимки были сделаны в день, когда в Белом доме проводился ежегодный рождественский бал Конгресса.
Отмечается, что Трампы предпочли позировать в окружении традиционно украшенных рождественских елей, а не кроваво-красных деревьев, которые ранее нещадно раскритиковали пользователи соцсетей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новое фото Меган Маркл с принцем Гарри практически копирует ее снимок с первым мужем.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..