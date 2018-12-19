- 8:45 Наркоторговец с несколькими судимостями: главарю ЧВК «Вагнер» создали «двойника»
- 8:15 Отказали в законном праве: выяснилась возмутительная деталь судилища над пленным моряком в Крыму
- 8:06 В Украине сделали тревожное заявление о состоянии военнопленных моряков
- 8:03 Работа только началась: как Украина создает поместную церковь и кто такой митрополит Епифаний
- 8:01 Как правильно оказывать первую помощь при переломах и растяжениях, — советы ортопеда-травматолога
- 7:45 Повис на заборе вверх ногами: в сети показали забавное фото вора-неудачника
- 7:29 Табу в нарядах для новогодней корпоративной вечеринки: советы фэшн-эксперта
- 7:26 Под Сумами учительница взяла в заложники школьников: детали жуткой истории
- 7:13 Биатлон в Нове-Место: видеотрансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира
- 6:46 Астролог рассказал, когда на Донбассе закончится война
Гол Яремчука помог обыграть команду Безуса в Кубке Бельгии (видео)
В рамках полуфинала Кубка Бельгии встретились между собой «Сент-Трюйден» и «Гент», за которые выступают украинские футболисты. Победу со счетом 3:1 одержали гости, причем один из мячей записал на свой счет наш соотечественник Роман Яремчук (на фото в заголовке справа).
На 59-й минуте, при счете 1:1, украинец, являющийся лучшим бомбардиром «Гента» в нынешнем сезоне (забил 5 мячей в 18 матчах чемпионата Бельгии), откликнулся на навес с левого фланга и головой пробил из пределов вратарской площадки. Казалось, что вратарю удастся отбить мяч, но тот предательски проскользнул под ногой за линию.
Отмечу, что Яремчук, как и полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус, провели на поле весь матч. Еще один украинец, защитник «Гента» Игорь Пластун, остался на этот поединок в запасе.
* Роман Безус
Остальные матчи четвертьфинальной стадии Кубка Бельгии, среди участников которой есть и «Генк», за который выступает наш Руслан Малиновский, будут сыграны в среду, 19 декабря.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий пенальти Зинченко вывел «МанСити» в полуфинал Кубка английской лиги.
* Фото — Twitter ФК «Гент»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм