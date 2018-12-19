Гол Яремчука помог обыграть команду Безуса в Кубке Бельгии (видео)

Спорт

В рамках полуфинала Кубка Бельгии встретились между собой «Сент-Трюйден» и «Гент», за которые выступают украинские футболисты. Победу со счетом 3:1 одержали гости, причем один из мячей записал на свой счет наш соотечественник Роман Яремчук (на фото в заголовке справа).

На 59-й минуте, при счете 1:1, украинец, являющийся лучшим бомбардиром «Гента» в нынешнем сезоне (забил 5 мячей в 18 матчах чемпионата Бельгии), откликнулся на навес с левого фланга и головой пробил из пределов вратарской площадки. Казалось, что вратарю удастся отбить мяч, но тот предательски проскользнул под ногой за линию.

Отмечу, что Яремчук, как и полузащитник «Сент-Трюйдена» Роман Безус, провели на поле весь матч. Еще один украинец, защитник «Гента» Игорь Пластун, остался на этот поединок в запасе.

* Роман Безус

Остальные матчи четвертьфинальной стадии Кубка Бельгии, среди участников которой есть и «Генк», за который выступает наш Руслан Малиновский, будут сыграны в среду, 19 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий пенальти Зинченко вывел «МанСити» в полуфинал Кубка английской лиги.

* Фото — Twitter ФК «Гент»

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