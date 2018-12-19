Шоу-бизнес

Один из самых крутых мачо Голливуда, 39-летний Джейсон Момоа, удивил телезрителей, явившись в студию австралийской телепередачи The Project в неожиданном имидже. Звезда фильмов «Аквамен» и «Конан-варвар», а также телесериала «Игра престолов», сделал себе прическу в стиле маленькой девочки — два перевязанных резинками хвостика. А на шею нацепил цветочную гирлянду.

Это, как пишет Daily Mail, привело в восторг пользователей соцсетей. «Какой отличный пример для детей — мистер Тестостерон с хвостиками!», — писали они. А фанатки-женщины заявили, что он все равно самый сексуальный мужчина в мире — несмотря на его странный вид.

Ранее Джейсон говорил, что никогда не подстрижет свои длинные локоны, ставшие его визитной карточкой. «Иначе моя жена меня бросит», — пояснил он, имея в виду 51-летнюю Лизу Бонет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена Джонни Деппа удивила публику весьма экстравагантным костюмом на премьере фильма «Аквамен».