27.85 31.68 35.31
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Один из самых крутых мачо Голливуда удивил телезрителей «девчачьей» прической с хвостиками (фото, видео)

13:40 19 декабря 2018   825
Джейсон Момоа в роли Аквамена
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Один из самых крутых мачо Голливуда, 39-летний Джейсон Момоа, удивил телезрителей, явившись в студию австралийской телепередачи The Project в неожиданном имидже. Звезда фильмов «Аквамен» и «Конан-варвар», а также телесериала «Игра престолов», сделал себе прическу в стиле маленькой девочки — два перевязанных резинками хвостика. А на шею нацепил цветочную гирлянду.

Это, как пишет Daily Mail, привело в восторг пользователей соцсетей. «Какой отличный пример для детей — мистер Тестостерон с хвостиками!», — писали они. А фанатки-женщины заявили, что он все равно самый сексуальный мужчина в мире — несмотря на его странный вид.

Ранее Джейсон говорил, что никогда не подстрижет свои длинные локоны, ставшие его визитной карточкой. «Иначе моя жена меня бросит», — пояснил он, имея в виду 51-летнюю Лизу Бонет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бывшая жена Джонни Деппа удивила публику весьма экстравагантным костюмом на премьере фильма «Аквамен».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Киев
-7

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 759 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины