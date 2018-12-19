Спорт

Роналду презентовали его портрет, собранный из кристаллов Swarovski (фото, видео)

Оригинальный подарок получил нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Перед одним из матчей чемпионата Италии колумбийский художник Маурисио Бенитес презентовал звездному игроку картину, на которой португалец изображен… кристаллами Swarovski.

На полотне творец решил запечатлеть шедевральный гол Роналду, который тот забил в ворота… своего нынешнего клуба. Напомню, Криштиану отличился ударом через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов на «Ювентус Стэдиум», а впоследствии выиграл со «Реалом» третью Лигу чемпионов подряд.

«Спасибо, Криштиану, что веришь в мой талант. Мы идем вперед вместе благодаря Богу», — подписал Бенитес на своей странице в Instagram снимок, на котором он сфотографировался вместе с футболистом и недешевым подарком.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко посвятили необычную картину из гвоздей и ниток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter