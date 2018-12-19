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Мир

Ситуация выходит из-под контроля: в Москве рассказали о переполохе в окружении Путина

14:58 19 декабря 2018   3249
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Инф. «ФАКТОВ»

В России в окружении Владимира Путина нарастает ощущение, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Эти страхи намерено использовать «силовое» крыло российской элиты как повод для «завинчивания гаек», усиления контроля и большего влияния силовиков. О настроениях, царящих в российской правящей верхушке, рассказал российский политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей.

«Чем ближе к „земле“, тем тревожнее настроения. Среди исполнителей нарастает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. „Силовое“ крыло элиты использует чувство тревоги для усиления своих позиций. Оно транслирует мысль, что политический блок управления не готов к кризису и что полагаться надо на усиление административно-полицейского контроля и селективные репрессии», — объяснил политолог.

В дальнейшем, как прогнозирует Соловей, Россия неизбежно скатится в управление силовыми методами.

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Напомним, ранее был озвучен прогноз, когда в России может случиться дворцовый переворот. Историк Юрий Фельштинский считает, что в данный момент Путин «играет мускулами» и полностью безразличен к реакции мира на его политику.

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