- 3:13 Уничтожить мост не будет проблемой: Турчинов рассказал о планах по возвращению Украины в Азовское море
- 2:18 Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты
- 1:58 Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео
- 1:15 Хозяина Кремля обвинили в отсутствии милосердия и незнании трудов Конфуция
- 0:21 Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета
- 23:50 Не понравился стиль вождения: в России толпа военных набросилась на водителя легковушки
- 23:27 День святого Николая: под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов
- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
Ситуация выходит из-под контроля: в Москве рассказали о переполохе в окружении Путина
В России в окружении Владимира Путина нарастает ощущение, что ситуация в стране выходит из-под контроля. Эти страхи намерено использовать «силовое» крыло российской элиты как повод для «завинчивания гаек», усиления контроля и большего влияния силовиков. О настроениях, царящих в российской правящей верхушке, рассказал российский политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей.
«Чем ближе к „земле“, тем тревожнее настроения. Среди исполнителей нарастает ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. „Силовое“ крыло элиты использует чувство тревоги для усиления своих позиций. Оно транслирует мысль, что политический блок управления не готов к кризису и что полагаться надо на усиление административно-полицейского контроля и селективные репрессии», — объяснил политолог.
В дальнейшем, как прогнозирует Соловей, Россия неизбежно скатится в управление силовыми методами.
Напомним, ранее был озвучен прогноз, когда в России может случиться дворцовый переворот. Историк Юрий Фельштинский считает, что в данный момент Путин «играет мускулами» и полностью безразличен к реакции мира на его политику.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм