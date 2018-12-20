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Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской спринт этапа Кубка мира в Нове-Место
В четверг, 20 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который стартует в чешском Нове-Место, пройдет мужская спринтерская гонка, в которой примут участие четверо украинских спортсменов.
Старший тренер мужской сборной Украины словак Юрай Санитра сделает ставку в 10-километровой гонке с двумя огневыми рубежами (начало в 18:30 по киевскому времени) на Сергея Семенова (14-й стартовый номер), Артема Приму (44-й, на фото), Дмитрия Пидручного (59-й) и Артема Тищенко (85-й). Как видим, по сравнению с предыдущим этапом Кубка мира в Хохфильцене тренерский штаб произвел одну замену — вместо Виталия Кильчицкого на старт выйдет Артем Тищенко.
Биатлон. Кубок мира. Нове-Место (Чехия)
20 декабря (четверг)
Спринт (мужчины) 18:30 «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Спорт 1», «Матч ТВ» (Россия)
Прямую видеотрансляцию мужского спринта можно также смотреть на сайте «ФАКТОВ».
Отмечу, что синоптики обещают на четверг, 19 декабря, облачную погоду без осадков, с температурой воздуха, колеблющейся от минус одного до плюс одного градуса по Цельсию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины заняла 16-е место в мужской эстафете в Хохфильцене.
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