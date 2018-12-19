На рождественский обед к Елизавете II в Букингемский дворец прибыла вся семья (фото)

Мир

19 декабря в Букингемском дворце состоялся традиционный предрождественский обед, на который всегда собирается вся королевская семья. Елизавета II приглашает к себе в гости всех родственников за несколько дней до своего отбытия в норфолкскую усадьбу Сандрингем, где Ее Величество с детьми, внуками и правнуками будет праздновать Рождество и Новый год.

На обед, как и ожидалось, прибыли Кембриджи и Сассексы — несмотря на сообщения о вражде между двумя герцогинями. Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали вместе со старшими детьми — принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. В одной машине с ними ехала их няня Мария Туррион Борралло. А вот маленького принца Луи супруги оставили дома. Кейт, приветливо махавшая фотографам из окна машины, была в платье розового цвета.

Принц Гарри и беременная Меган Маркл прибыли отдельно. Герцогиня Сассекская снова выбрала черный наряд.

Гарри и Уильям сами были за рулем. Их отец Чарльз и его жена Камилла прибыли в машине с шофером. Так же, как и супруг королевы принц Филипп. 97-летний герцог Эдинбургский, который до сих пор отдыхал в Виндзорском замке, только что прибыл в Лондон, чтобы присоединиться к семье.

Присутствовали также сыновья Елизаветы и Филиппа — Эндрю и Эдвард, дочь Анна. Принцев и принцессу сопровождали их собственные дети и внуки. Впервые в мероприятии принимал участие муж внучки королевы, принцессы Евгении. Менеджер ночного клуба Джек Бруксбэнк официально вошел в королевскую семью этой осенью.

Меган и Гарри

Кейт, Уильям, Джордж и няня

Кейт, Уильям и Шарлотта

Принц Филипп

По материалам Daily Mail

Ранее ««ФАКТЫ» писали, что игнорирующая собственного отца Меган Маркл отправилась в дом престарелых.

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