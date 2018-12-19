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Работали «под заказ»: в Одессе задержана шайка серийных поджигателей (фото)
Правоохранители Одесского региона в ходе совместной спецоперации, проходившей 18−19 декабря, обезвредили преступную группировку, члены которой «под заказ» поджигали имущество предпринимателей и других граждан по всей Украине.
«Нашим сотрудникам удалось выйти на след и задержать четверых участников преступной группы, которые скрывались в Одессе, — сообщили в региональном главке Нацполиции. — Группировка исполняла „заказы“, занимаясь, в частности, поджогами имущества: зданий, автомобилей предпринимателей и других граждан. Так, один из последних поджогов зафиксирован на территории Лиманского района Одесской области».
Отмечается, что злоумышленники терроризировали предпринимателей по всей Украине. В настоящее время устанавливаются заказчики этих преступлений для привлечения их к ответственности. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве задержали хулигана, который пытался поджечь Андреевскую церковь коктейлями Молотова. Он пришел к храму рано утром вместе со своими сообщниками.
А в Харькове неизвестные подожгли дом лидера патриотической организации «Восточный корпус» Игоря Пушкарева.
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