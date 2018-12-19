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Трамп принял решение вывести американские войска из Сирии
В среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter: «Мы разгромили „Исламское государство“ в Сирии, моя единственная причина находиться на президентском посту». Американские СМИ сразу восприняли твит Трампа как сигнал о выводе американских войск из Сирии. Официальное заявление Белого дома по этому поводу ожидается в ближайшее время.
Газета The New York Times напоминает, что в настоящее время в Сирии находится наземные американский контингент численностью 2 000 военнослужащих. Операция против «Исламского государства» продолжается уже четыре года.
Пентагон, тем не менее, надеется переубедить президента. В Министерстве обороны США считают, что решение о полном выводе войск из Сирии будет серьезной ошибкой. Во-первых, это тут же усилит позиции России и Ирана в регионе, чего так не желает сам Трамп и против чего он постоянно выступает. Во-вторых, это может окончательно подорвать доверие местных группировок в Сирии, Афганистане, Йемене, Сомали, которые в настоящее время поддерживают США в указанных странах. На них Вашингтон полагается, решая важные для себя вопросы.
Если говорить о Сирии, то речь идет о курдах. Они сыграли немалую роль в разгроме «Исламского государства». Курды преследуют, безусловно, свою цель. Они надеются создать курдскую автономию в Сирии — такую же, как им удалось создать в Ираке. Эти территории когда-нибудь могут объединиться в независимое курдское государство.
Против этого категорически выступает Турция. Она считает все курдские организации, включая сирийскую группировку, террористическими. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже не раз отдавал приказы о проведении наземных операций, а также нанесении воздушных ударов по курдским позициям в Сирии. Вывод американских войск полностью развяжет Эрдогану руки, считают в Пентагоне.
Кстати, сообщает The New York Times, турецкий президент совсем недавно предупреждал Трампа о том, что в ближайшее время отдаст новый приказ о проведении наземной операции против курдов. И президент США, похоже, не стал возражать.
Издание полагает, что Трамп не станет в этот раз слушать своих военных. Есть несколько причин так думать. Во-первых, президент с большой неохотой отказался от идеи полного вывода американских войск из Сирии в апреле. Тогда его убедил в этом министр обороны Джеймс Мэттис. Трамп тогда дал ему еще время на завершение операции в Сирии. Во-вторых, Мэттис уходит в отставку. Он освободит занимаемый пост, очевидно, до конца нынешнего года. Вряд ли его преемник рискнет сразу перечить президенту. В-третьих, возвращение американских солдат домой в дни празднования Рождества и Нового года — отличный пиар-ход для Трампа, который в настоящий момент переживает далеко не лучшие времена в Белом доме. Специальный прокурор Роберт Мюллер близок к завершению своего расследования. Кроме того, Сенат США уже получил доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Над Трампом нависла реальная угроза импичмента. И объявление о полной победе над «Исламским государством» с последующим быстрым выводом войск из Сирии выглядит на этом фоне весьма привлекательно.
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