«Двое суток не могли улететь из Украины»: вокруг Ryanair разгорелся очередной скандал

Происшествия

Ирландская лоукост-авикомпания Ryanair, которая совсем недавно зашла на украинский рынок, оказалась в эпицентре очередного скандала. Киевлянка Анна Несевра должна была лететь самолетом этого перевозчика из Киева в Берлин. Но из-за неисправности самолета никуда не улетела и в аэропорту не смогла найти ни одного представителя авиакомпании, который смог бы объяснить, как получить компенсацию за испорченный отдых. В такой же ситуации оказались десятки других пассажиров этого рейса.

- Я должна была улететь в Берлин в пятницу, 14 декабря, — рассказала «ФАКТАМ» Анна Несевра. — В других странах я уже летала самолетами Ryanair, и все было в порядке. Из Украины должна была лететь впервые. Мы уже сели в самолет, прослушали инструктаж от стюардесс. Но в положенное время самолет не улетел. Мы простояли полтора часа. Слышали, как пилоты пытались завести двигатель, но у них ничего не получалось. В результате к нам вышел капитан и сказал, что у них проблемы с двигателем. «Нам нужно еще полчаса, чтобы диспетчер сообщил, что делать» — сказал. Еще через полчаса пилот объявил: «Руководство приняло решение, что вы полетите этим же самолетом, но завтра. Вылет в пять часов вечера».

Меня такой вариант не устраивал. Дело в том, что я собиралась в Берлин на уик-энд на свой день рождения. Планировала прилететь в пятницу, а в воскресенье улететь. А тут получилось, что вылет перенесли на вечер субботы. Лететь вечером 15 декабря, чтобы уже утром 16-го улететь назад? В этом не было смысла.

Анна надеялась, что, учитывая обстоятельства, авиакомпания сможет бесплатно перебронировать ее обратный билет на другой день. Она могла бы сделать это и сама, но в таком случае ей бы пришлось доплатить 60 евро.

- При том, что свой билет я купила за 20 евро, — говорит Анна. — Я надеялась, что мне не придется делать это за свой счет. Ведь это не моя прихоть. Произошло ЧП. Но объяснять это мне было некому. В Борисполе официального представительства Ryanair нет. Есть только самолеты, которым аэропорт предоставляет взлетно-посадочную полосу. Все! На стойке регистрации стоят сотрудники аутсорсинговой компании, которая обслуживает Ryanair в Украине. Но они ничего не могут объяснить. Когда мы вышли из самолета, они только раздали нам распечатки с официального сайта Ryanair, где перечислялось, на что пассажир имеет право. И сказали: «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Вас сейчас отведут в отель и покормят».

Некоторые из тех, кому нужно было срочно лететь, не стали ждать — купили билеты на рейс до Берлина на самолет Wizzair и улетели из Жулян. Я пыталась прояснить вопрос с компенсацией и бесплатной заменой обратного билета. Но узнать это было не у кого. Сотрудники на стойке регистрации сказали, что кроме как дать распечатку с сайта больше ничем не смогут помочь. На этой распечатке была ссылка на службу поддержки авиакомпании. Я сразу же туда написала. Сначала мне отвечал бот, а на следующий день пришел ответ, что они (я так поняла, что связалась с центральным офисом Ryanair в Дублине) ничем не могут помочь, потому что по данным их базы наш самолет успешно прилетел в Берлин. А мы в это время все еще сидели в Борисполе! Я написала, что никто никуда не улетел и в подтверждение своих слов отправила скриншот смс-ки о том, что рейс перенесен. И получила ответ: «Извините, но по нашей информации все нормально».

Другие пассажиры в это время звонили на горячую линию авиакомпании в Дублин и им там отвечали тоже самое — дескать, по их данным самолет уже в Берлине. А значит, они не готовы бесплатно менять нам маршрут и билеты обратно. И как докажешь, что никуда не улетел?

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Пассажиров привезли из отеля в аэропорт 15 декабря около часа дня. Хотя пилот говорил, что раньше пяти часов вечера самолет не улетит.

- Тут нам было заявлено, что пилот ошибся — дескать, самолет вылетит уже в три часа дня, — говорит Анна. — Зря мы этому поверили. В три часа никто никуда не улетел. Оказалось, рейс так и был запланирован на 17.00, а нас привезли раньше, чтобы не оплачивать вторые сутки в отеле. Около четырех часов дня на табло появилась информация, что наш рейс перенесен на 19.00. Нам опять раздали распечатки с сайта Ryanair, которые ничем нам не помогли. Мы просили сотрудников на стойке регистрации связаться с ирландским офисом и спросить, что делать тем, кто хочет изменить даты обратного билета. Но никто не мог помочь.

В шесть часов вечера стало ясно, что и в 19.00 самолет не вылетит. Пассажиры попросили девушек со стойки регистрации позвонить инженерам. Инженеры ответили, что раньше 10 часов вечера рейса не будет. Потом к нам вышел капитан судна. Он сказал, что очень удивлен тем, как все происходит в нашей стране. Дескать, он работает в Ryanair много лет и привык, что в случае поломки ему в течение двух часов предоставляют другой самолет. «В Борисполе же связаться не с кем, эти вопросы никто не решает. Аэропорт только предоставляет нам взлетную полосу» — сказал.

Лететь в Берлин в 22.00 Анна уже не собиралась. Но не хотела уходить из аэропорта, не получив хотя бы бумаги, подтверждающей перенос рейса.

- Но выдать такие документы никто не мог, — говорит Анна. — Стало понятно, что обратный билет бесплатно никто не перебронирует. В Дублине уверены, что наш самолет долетел в Берлин вовремя, а в Украине нет официальных представителей Ryanair, которые должны были сообщить в центральный офис авиакомпании, что это не так. Когда вечером я, ничего не добившись, уезжала из аэропорта, еще никто никуда не улетел. Уже дома, проверив онлайн-табло берлинского аэропорта, я выяснила, что ночью многострадальный самолет все же прибыл в Берлин.

Покупая билет на рейс Ryanair, даже не предполагала, что окажусь в такой ситуации. Я понимаю, что это не первый самолет, у которого поломался двигатель. Но удивительно то, что в таких непредвиденных ситуациях пассажиру никто не может помочь. Максимум, что могут дать — это телефон ирландской службы поддержки. И хорошо еще если ты знаешь английский! Хотя мне, как видите, это не помогло.

Анна намерена добиваться компенсации за испорченный уикенд:

- Я потратила деньги на билеты в обе стороны и хочу их вернуть. Уже заполнила на официальном сайте авиакомпании специальную форму для получения компенсации. Посмотрим, какой получу ответ. Но больше всего я хочу, чтобы что-то изменилось. С появлением лоукостеров многие стали летать в Европу на уикенд. И если тебе переносят рейс на сутки (а ты должен был прилететь в другую страну всего на два дня), куда-либо лететь уже нет смысла. И не к кому обратиться за помощью или хотя бы за консультацией.

Действительно ли у Ryanair, крупнейшего международного лоукост-перевозчика, нет своего представительства в аэропорту? И что делать пассажирам, оказавшимся в такой ситуации, как Анна? «ФАКТЫ» задали этот вопрос министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. На что министр порекомендовал «обратиться с этим вопросом в аэропорт Борисполь или же напрямую в авиакомпанию».

В Ryanair на эту ситуацию пока не отреагировали, а вот в пресс-службе аэропорта Борисполь «ФАКТАМ» сказали следующее:

- Представителя авиакомпании Ryanair в аэропорту на самом деле нет. И появится ли он, вопрос к авиакомпании. Мы не можем отвечать за авиакомпанию. Если же пассажир хочет получить письменное подтверждение того, что рейс был отменен или перенесен, он должен прислать в аэропорт официальный запрос. Тогда наша служба пришлет соответствующее подтверждение, имея которое, пассажир сможет обращаться в авиакомпанию.

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К слову, Ryanair — не единственный авиаперевозчик, не имеющий представительства в Украине. Аналогичная ситуация со многими другими лоукостерами. Если рейс не переносили и самолет вылетел без опозданий, на пассажирах это никак не отражается. Но в случае каких-то непредвиденных обстоятельств возникают проблемы.

- Недавно пользовались услугами испанского лоукостера Vueling, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Екатерина. — Должны были лететь прямым рейсом в Рим, но потом что-то изменилось, и авиакомпания предложила лететь в Рим с пересадкой в Барселоне. Доплачивать за новые билеты не нужно было. Я согласилась на такие условия, но возникла проблема — новые билеты, по которым я должна была проходить регистрацию в аэропорту, мне не прислали. Решила позвонить в авиакомпанию, но обнаружила, что украинского телефона нет. Оказалось, представительства Vueling в Украине нет (хотя их самолеты летают из Киева не первый год). Сайт автоматически перенаправляет на российское представительство. Дозвониться на испанский номер не получилось. Мне удалось до них достучаться только после того, как написала письмо на их официальную страницу в Facebook (причем, не личным сообщением, а в комментариях). Только тогда представители авиакомпании отреагировали. Само собой, переписку нужно было вести на английском. С боем нам все же удалось получить новые билеты. Но если решил воспользоваться услугами авиакомпании, представительства которой нет в Украине, нужно быть готовым к таким ситуациям.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как лоукост-авиакомпании ужесточили правила провоза ручной клади. Вскоре их примеру последовала украинская авиакомпания МАУ. «ФАКТЫ» также рассказывали, кого именно коснутся новые правила провоза багажа и как сэкономить на полетах в Европу.

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