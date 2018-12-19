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Мир

Перекрутили как могли: росСМИ уличили в новом фейке о Порошенко

17:59 19 декабря 2018   543
Телепрограмма «Вести»
Инф. «ФАКТОВ»

Российский ресурс The Insider разоблачил фейк пропагандистской телепрограммы «Вести» на телеканале Россия 1 о начавшейся в Украине «охоте на ведьм» и «открытии нового фронта для борьбы с украинскими гражданами». На сей раз поводом стало заявление президента Украины Петра Порошенко на пресс-конференции 16 декабря о необходимости проведения проверки госслужащих в силовых структурах Украины, имеющих родственников в РФ.

«У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. <…> Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила этих госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с приоритетом на правоохранительные и следственные органы», — сказал тогда Порошенко.

The Insider отмечает, что поводом для заявления стало дело первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, гражданская жена которого имеет российское гражданство и дорогую недвижимость.

Показательно, что росСМИ получили четкую установку на обличение «охоты на ведьм в Украине» сразу же после пресс-конференции Порошенко. В тот же день РИА «Новости» опубликовало заметку, озаглавленную «Порошенко решил увольнять чиновников из-за родственников в Крыму», а «Вести» представили свою версию «охоты на ведьм».

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