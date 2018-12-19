Под Днепром обнаружили 15 тонн детонаторов к снарядам (фото, видео)

Происшествия

Полицейские Днепропетровской области обнаружили на складах одного из предприятий Никополя около 15 тонн взрывателей к снарядам.

Как сообщили в главке полиции региона, 18 декабря сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Главного следственного управления с привлечением взрывотехников и спасателей провели санкционированный обыск в складском помещении на одном из предприятий Никополя.

В ходе обыска изъято около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. Кроме того, было обнаружено кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Поэтому люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами подвергали опасности не только себя, но и окружающих.

Следственным управлением открыто уголовное производство по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лиц, причастных к их хранению.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о фактах обнаружения оружия и боеприпасов в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей. Так, в поселке Раздольное Старобельского района Луганской области полиция обнаружила в лесу в районе пасеки большое количество артснарядов, осветительных мин, гранат, патронов и дымовых шашек. В Ясиноватском районе Донецкой области в поле между прифронтовыми селами Тоненькое и Северное был также обнаружен склад боеприпасов и вооружения.

Также сообщалось, что СБУ, военная прокуратура и Национальная полиция задержали банду, которая организовала незаконную продажу оружия в различных областях Украины.

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