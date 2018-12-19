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Оккупационный "суд" Крыма рассмотрел апелляции на арест захваченных моряков
Т.н. Верховный суд Крыма отказался отпускать из-под ареста украинских моряков, захваченных российскими военными на выходе из Керченского пролива 25 ноября. Решения приняты по жалобам 4 моряков — Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло и Сергея Цыбизова.
Единственное, чего добились адвокаты — это один день, на который суд сократил срок ареста, сообщают юристы на странице «Крымский процесс» в Facebook.
Отмечается, что оба украинца принимали участие в процессе по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».
По решению окупационного суда, моряки останутся под стражей до 24 января 2019 года.
Напомним, сразу же после незаконного ареста так называемый «Киевский районный суд» Симферополя избрал морякам меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года.
Украинцы считают процесс по их делу незаконным и требуют признания их статуса военнопленных.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».
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