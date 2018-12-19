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В Киеве открыли главную елку страны: видео торжества
В День святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади Киева, зажгли огни главной новогодней елки Украины.
В мероприятии приняли участие жена президента Украины Петра Порошенко Марина, мэр Киева Виталий Кличко, и звезды шоу-бизнеса.
Высота новогоднего дерева в этом году составила 27 метров, а вместе с верхушкой — все 29. Елку украсили 3,5 тысячами игрушек, которые были изготовлены по спецзаказу.
В этом году дерево украсили уникальной гирляндой. По задумке организаторов новогодних гуляний в Киеве, сначала елка будет светиться хрустально-белыми огнями, а ближе к Новому году сменит свой наряд. Гирлянды и подсветка будут работать непрерывно (без отключения в ночное время) в ночь на 20 декабря, на 1, 2 и 20 января 2019 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Ботсаду имени Гришко подготовлена новогодняя выставка, где можно увидеть елочную композицию из самых неожиданных материалов.
Также читайте, как проверить происхождение новогоднего дерева, чтобы не приобретать его у браконьеров.
Фото Unian
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