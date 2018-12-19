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Аэропорт "Борисполь" ограничит прием грузов: что нужно знать
Аэропорт «Борисполь» в связи с большими сезонными объемами намерен временно ограничить прием импортных грузов на грузовой терминал с 24 декабря по 4 января 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.
Напомним, в аэропорту «Борисполь» оказалась заблокированной работа грузового терминала. На площадке под открытым небом скопилось более 200 тонн грузов. Авиакомпании приостанавливают выполнение грузовых рейсов в «Борисполь». Ситуацию на терминале называют критической. Бизнес видит первопричиной массовые увольнения грузчиков, возникшую нехватку персонала, а также неспешность руководства предприятия при найме новой рабочей силы.
«Международный аэропорт „Борисполь“ в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года», — цитирует УНН сообщение авиаперевозчика.
Необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели. На предприятии не хватает технических и человеческих ресурсов для своевременной обработки грузов в зимний период.
Для того, чтобы обеспечить своевременную обработку имеющихся объемов импорта, аэропорт остановил прием импортных грузов.
При этом экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.
«Международный аэропорт „Борисполь“ приносит извинения за временные неудобства и прилагает максимум усилий для скорейшего разрешения ситуации», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на прошлой неделе в аэропорту «Борисполь» произошла жесткая посадка самолета компании «Белавиа». Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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