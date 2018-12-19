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Суд оставил под арестом заказчика нападения на общественную активистку в Одессе
Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей Виталия Палютина, подозреваемого в организации нападения на заместителя главы региональной организации «Народного Руха Украины» Алину Радченко (Подолянку). По словам потерпевшей, «нет сомнений, что задержание Виталия Палютина, организатора нападения на меня, произошло в силу того, что в Одессу приехала следственная комиссия Верховной Рады по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк, а также на общественных активистов в Одессе».
Накануне, во время выступления на заседании комиссии в здании областной администрации Радченко заявила, что примерно год назад в Одессе на улице Канатной на нее было совершено нападение, которое она связывает со своей общественной деятельностью, изобличающей действующую городскую власть.
«Меня ударили по голове, я упала и потеряла сознание, было много повреждений, рваные раны головы, сотрясение мозга», — сказала она.
Как утверждает активистка, на протяжении года правоохранители настаивали на версии нападения с целью грабежа и на ее требования о переквалификации производства не реагировали. Но неделю назад дело «внезапно» переквалифицировали. Кроме того, в декабре задержали и арестовали предполагаемого заказчика, о чем, как утверждает Радченко, она узнала случайно, так как следствие ее в известность не поставило.
«10 декабря был арестован Виталий Палютин, — сказала активистка. — Он сейчас в СИЗО, а исполнители почему-то отпущены под личное обязательство… Там есть прямая связь именно с мэром Одессы господином Трухановым».
Она также продемонстрировала на заседании комиссии фотографию (в заголовке), на которой мэр Одессы запечатлен в обнимку с Палютиным.
После заседания Апелляционного суда участвовавший в нем прокурор Юрий Поломанный сказал, что в ходе следствия у подозреваемого выявлены связи как в криминальном мире, так и в правоохранительных органах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, об опасности латентного сепаратизма в Одессе в лице городской власти и единственном в Украине «Антимайдане».
Кроме того, мэра Одессы обвиняют в хищениях на десятки миллионов гривен.
А СБУ назвала организатора нападений на активистов в Украине.
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