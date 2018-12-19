Мир

У Лаврова истеричным заявлением ответили на планы Украины о проходе кораблей через Керченский пролив

Заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о планах Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров вызвало бурю негативных эмоций в Кремле.

Спикер российского МИДа Мария Захарова, известная своими недипломатическими высказываниями и обнародованием фейковой информации, заявила, что это «усугубит ситуацию».

«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», — цитирует Захарову издание «РИА Новости».

Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь» , которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в России обвинили Украину в подготовке вооруженной провокации на Донбассе для наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с РФ. Такую информацию озвучила пресс-секретарь дипведомства Мария Захарова.

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