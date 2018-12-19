- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
- 22:26 У берегов Турции терпит крушение судно с грузом из Крыма
- 21:55 В школе под Одессой распылили газ: несколько учеников попали в больницу
- 21:51 В "Укрпочте" объяснили, когда пересмотрят тариф на доставку пенсий
- 21:49 В Литве задержали российских шпионов
- 21:35 Известная судья — борец с коррупцией назначена на должность бессрочно
- 21:25 На трассе под Киевом сразу два водителя сбили выбежавшего на дорогу лося
- 21:23 В США комиссия по безопасности рекомендовала вооружить школьных учителей
У Лаврова истеричным заявлением ответили на планы Украины о проходе кораблей через Керченский пролив
Заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о планах Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров вызвало бурю негативных эмоций в Кремле.
Спикер российского МИДа Мария Захарова, известная своими недипломатическими высказываниями и обнародованием фейковой информации, заявила, что это «усугубит ситуацию».
«Это просто объявление очередной провокации. Оно абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию, при том, что многие партнеры Украины занимаются реальной попыткой поиска путей деэскалации», — цитирует Захарову издание «РИА Новости».
Напомним, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в России обвинили Украину в подготовке вооруженной провокации на Донбассе для наступления на мариупольском направлении с выходом к границе с РФ. Такую информацию озвучила пресс-секретарь дипведомства Мария Захарова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм