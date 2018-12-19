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Мир

Путин одобрил военную доктрину с Беларусью

20:09 19 декабря 2018   181
Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 19 декабря, президент России Владимир Путин подписал документ, в которым говорится об одобрении военной доктрины Союзного государства России и Беларуси. Доктрина представлена российским правительством. Ее текст не приводится. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Напомним, в конце прошлой недели в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о планах РФ по дальнейшему развитию Союзного государства с участием Беларуси. Медведев заявил, что Россия готова к созданию единых эмиссионного центра, таможенной службы, суда и счетной палаты.

«Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного совета Союзного государства», — цитирует издание «Гордон» слова из постановления.

В феврале агентство ТАСС сообщало, что проект военной доктрины прошел предварительное согласование в Беларуси.

По словам российских политиков, документ Союзного государства «будет носить исключительно оборонительный характер». В Совете Федераций считают, что у Беларуси и России в плане обеспечения безопасности должны быть общие интересы.

Союзное государство Беларуси и России было основано в 1996 году. Его столица — Минск.

Отметим, в Кремле уже давно раздражены курсом Минска на «мягкую белорусизацию». Москва не скрывает желания сменить белорусское руководство. При этом в РФ понимают, что окно возможностей для смещения Александра Лукашенко может закрыться уже через пять-шесть лет, а то и раньше. Потому в России начинают активное давление на неудобный режим в Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко с возмущением отреагировал на слова российского премьера Дмитрия Медведева о «присоединении» страны. Он назвал намеки Медведева наглым шантажем и отметил, что разговоры о том, что Россия кормит Беларусь, очень преувеличены.

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