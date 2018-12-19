Происшествия

Лезут в квартиру под любым предлогом: появились фото наглых мошенников, "работающих" в Киеве

Жители столичного жилмассива Теремки-2 выложили в сеть фото мошенников, промышлявших в их районе. В квартиры доверчивых киевлян они проникали под благовидными предлогами — один говорил, что проводит социологический опрос, другой — что имеет данные о проживании в квартире «льготника», которому полагаются преференции при установке металлопластиковых окон.

Фото опубликованы в паблике Киев Оперативный в Facebook.

Одного из злоумышленников уже опознали в сети как промышлявшего на Оболони в апреле 2017 года. Об этом в комментариях к фото написал Эдуард Рыбалко.

А Виктория Гаврилюк сообщила, что в этом же районе в понедельник, 17 декабря с ней произошел аналогичный случай.

«Позвонили в дверь, в грубой форме попытался рассказать басню про долг и счетчики», — рассказала она.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала группу злоумышленников у подъезда сразу после совершения ими квартирной кражи. У преступников изъяли 6900 долларов США, ювелирные изделия и технику.

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