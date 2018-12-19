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Украина

Стала известна цель прибытия военного корабля НАТО в Одессу (фото)

21:03 19 декабря 2018   499
корабль НАТО в ОДЕССЕ
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В среду, 19 декабря, в Украину с дружеским визитом прибыл корабль Королевских ВМС (Великобритания) «ЕCHO», который ошвартовался в Одесском порту. Тогда же состоялась протокольная встреча делегаций Военно-морских сил двух стран. Начальник штаба — первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов отметил, что после событий в районе Керченского пролива визит британского военного корабля в Украину очень важен для нашего государства.

«Наша сила заключается именно в единстве и мощной поддержке стран-партнеров, а Великобритания — одна из первых, кто приходит на помощь и является надежным другом даже в сложных ситуациях», — отметил Тарасов.

Глава делегации Королевских Военно-морских сил, командир корабля «ЕCHO» капитан 2-го ранга Мэтью Уоррен сказал, что Великобритания поддерживает Украину и украинских военных моряков, которые находятся в плену Российской Федерации.

«Визит нашего корабля — это очередной шаг Великобритании в поддержку Украины», — сказал Мэтью Уоррен, подчеркнув важность объединения усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Стороны также обсудили текущую ситуацию в Азово-Черноморском бассейне и направления двустороннего сотрудничества. Визит корабля НАТО продлится до 22 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Черное море неожиданно зашел разведывательный корабль НАТО.

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