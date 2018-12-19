- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
- 22:26 У берегов Турции терпит крушение судно с грузом из Крыма
- 21:55 В школе под Одессой распылили газ: несколько учеников попали в больницу
- 21:51 В "Укрпочте" объяснили, когда пересмотрят тариф на доставку пенсий
- 21:49 В Литве задержали российских шпионов
- 21:35 Известная судья — борец с коррупцией назначена на должность бессрочно
- 21:25 На трассе под Киевом сразу два водителя сбили выбежавшего на дорогу лося
- 21:23 В США комиссия по безопасности рекомендовала вооружить школьных учителей
На трассе под Киевом сразу два водителя сбили выбежавшего на дорогу лося (фото)
Под Киевом на Одесской трассе сразу два автомобиля — большегогрузная фура и легковая Suzuki сбили выбежавшего на дорогу лося. Поскольку скорость обоих авто была высокой, животное буквально разорвало надвое, сообщает Dtp.kiev.ua.
Очевидец инцидента, выложивший фото в сеть, отмечает, что свидетелей аварии это не очень расстроила, наоборот рассмешило: они очень оживленно обсуждали, куда деть столько мяса, и куда повесить рога.
Он также отметил, что трагедии могло бы не произойти, если бы водители соблюдали ограничения по скорости.
На месте ДТП
Напомним, ранее зоозащитники озвучили печальный прогноз о том, что в Украине может не остаться лосей уже к 2050 году. Тем не менее действовавший в стране запрет на отстрел лосей был отменен Окружным административным судом Киева.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм