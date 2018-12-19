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Происшествия

На трассе под Киевом сразу два водителя сбили выбежавшего на дорогу лося (фото)

21:25 19 декабря 2018   253
Иллюстративное фото
Инф. «ФАКТОВ»

Под Киевом на Одесской трассе сразу два автомобиля — большегогрузная фура и легковая Suzuki сбили выбежавшего на дорогу лося. Поскольку скорость обоих авто была высокой, животное буквально разорвало надвое, сообщает Dtp.kiev.ua.

Очевидец инцидента, выложивший фото в сеть, отмечает, что свидетелей аварии это не очень расстроила, наоборот рассмешило: они очень оживленно обсуждали, куда деть столько мяса, и куда повесить рога.

Он также отметил, что трагедии могло бы не произойти, если бы водители соблюдали ограничения по скорости.

На месте ДТП

Напомним, ранее зоозащитники озвучили печальный прогноз о том, что в Украине может не остаться лосей уже к 2050 году. Тем не менее действовавший в стране запрет на отстрел лосей был отменен Окружным административным судом Киева.

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